«Альянс — наш враг»: Медведев прокомментировал роспуск Совета Россия — НАТО Медведев назвал невозможным на текущий период совместный совет России и НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в социальной сети Х резко отреагировал на решение НАТО ликвидировать Совет Россия — НАТО. По его словам, Альянс является врагом России, что исключает возможность любого совместного формата.

Политик заявил, что разделяет «восторг» Североатлантического альянса в связи с упразднением этого диалогового органа. Медведев подчеркнул, что с врагами в подобных структурах не ведут переговоры.

НАТО — наш враг. О каком вообще «совете» мы говорим? С врагами можно справиться только одним способом. Как говорил Горький: «Если враг не сдается — его уничтожают», — написал Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ заявлял, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас должны повторить судьбу бывшего верховного представителя объединения по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, подозреваемой в мошенничестве. Он также назвал действующих политиков «свихнувшимися ведьмами». Медведев напомнил, что фон дер Ляйен «утопила миллиарды в вакцинных договорах» времен пандемии.