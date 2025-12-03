Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 22:42

«Альянс — наш враг»: Медведев прокомментировал роспуск Совета Россия — НАТО

Медведев назвал невозможным на текущий период совместный совет России и НАТО

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в социальной сети Х резко отреагировал на решение НАТО ликвидировать Совет Россия — НАТО. По его словам, Альянс является врагом России, что исключает возможность любого совместного формата.

Политик заявил, что разделяет «восторг» Североатлантического альянса в связи с упразднением этого диалогового органа. Медведев подчеркнул, что с врагами в подобных структурах не ведут переговоры.

НАТО — наш враг. О каком вообще «совете» мы говорим? С врагами можно справиться только одним способом. Как говорил Горький: «Если враг не сдается — его уничтожают», — написал Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ заявлял, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас должны повторить судьбу бывшего верховного представителя объединения по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, подозреваемой в мошенничестве. Он также назвал действующих политиков «свихнувшимися ведьмами». Медведев напомнил, что фон дер Ляйен «утопила миллиарды в вакцинных договорах» времен пандемии.

Дмитрий Медведев
НАТО
Россия
совет
