03 октября 2025 в 15:38

Заливаю яблоки кипящим молоком. Этот пирог — объедение! Не шарлотка, а словно торт!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот пирог и правда особенный! Заливка яблок кипящим молоком — это гениальный ход, который делает текстуру невероятно нежной и влажной, прямо как у хорошего торта. Рецепт проверен годами, а готовится хоть и с небольшими хитростями, но довольно просто.

Для приготовления вам понадобится: 4 яблока (сорта Голден или Гала), 150 мл молока, 330 г муки, 10 г разрыхлителя, 3 яйца, 180 г сахара, 200 г сметаны, 40 г сливочного масла, 30 мл растительного масла, щепотка ванилина и соли, манка для формы и сахарная пудра для подачи.

Первым делом подготовим яблоки. Три яблока очистим от кожуры и нарежем кубиком. Переложим их в миску и зальем 150 мл кипящего молока. Это главный секрет сочности! Оставим их немного остыть. Тем временем разогреем духовку до 180°C и подготовим форму, смазав ее маслом и присыпав манной крупой. В глубокой миске взобьем 3 яйца комнатной температуры со 180 г сахара до светлой пены. Добавим 200 г сметаны, 40 г растопленного сливочного масла, 30 мл растительного масла, щепотку ванилина и соли. Все хорошо перемешаем. Просеем в жидкую основу 330 г муки и 10 г разрыхлителя, аккуратно замесим однородное тесто. Следующий важный шаг — откинем яблоки на дуршлаг, чтобы слить лишнюю жидкость, и вмешаем их в тесто. Выльем тесто в подготовленную форму, разровняем и украсим сверху дольками из оставшегося яблока. Выпекаем около 60 минут. Не открывайте духовку первые 30 минут! Готовому пирогу дадим полностью остыть в форме — только тогда он дойдет до идеальной кондиции и его можно будет резать. Перед подачей украсьте сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

рецепты
яблоки
кулинария
молоко
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
