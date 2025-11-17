Бездетность, череда трагедий, инвалидная коляска: как живет Тарасова

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что отсутствие собственных детей стало ее главной ошибкой. Что она рассказала, с какими трагедиями в жизни столкнулась, что известно о ее здоровье?

Как сложилась личная жизнь Тарасовой

Татьяна Тарасова трижды выходила замуж. Ее первым мужем стал актер театра «Современник» Алексей Самойлов, сын народного артиста Евгения Самойлова. Их брак продлился два года, после чего супруги развелись, но сохранили дружеские отношения.

Следующим избранником Тарасовой стал тренер по легкой атлетике Василий Хоменков. На момент встречи с Татьяной он уже был женат на советской теннисистке Марине Чувыриной. Тогда она была на седьмом месяце беременности, но мужчина сделал выбор в пользу Тарасовой. Второй брак Тарасовой также оказался недолгим.

Третьим супругом тренера стал пианист Владимир Крайнев. 29 апреля 2011 года он скончался в возрасте 67 лет от аневризмы легочной артерии.

В программе «Секрет на миллион» на НТВ Тарасова назвала отсутствие собственных детей своей главной ошибкой.

«Такая у меня была жизнь. Это, конечно, была самая моя главная ошибка, единственная. Я так жила с самого детства — ну, с 19 лет — так закрутилась в этой работе, завертелась и помчалась колесом. Я вела, вела, вела [своих воспитанников], они и есть мои дети. Я их очень люблю», — разоткровенничалась 78-летняя Тарасова.

По ее словам, Крайнев с пониманием относился к занятости жены. Их брак продлился более 30 лет.

«Вова понимал. Так сложилась. Он не был очень печален. Он очень много играл, очень много концертировал», — рассказала тренер.

Что Тарасова рассказала о череде трагедий в жизни

Тарасова поделилась, как она пережила утрату близких людей в течение двух лет. Заслуженный тренер призналась, что ни разу не была рядом с родными в последние минуты их жизни.

За два года Татьяна Тарасова пережила череду личных утрат. Первой ушла ее старшая сестра Галина, что стало для нее огромной трагедией.

«Она мне была и сестрой, и подругой, и самым близким человеком. Она меня понимала как никто, ей я могла рассказывать что угодно», — поделилась Татьяна Тарасова.

Через два года из жизни ушел ее муж Владимир Крайнев. Тарасова в этот момент не находилась с ним. Заслуженный мастер спорта с горечью признается, что ей никогда не удавалось быть рядом с близкими людьми в их последние минуты.

«Он лечился и очень плохо дышал. Он умер не при мне, так же, как и Галя. Как он говорил: „Тебя Бог милует, ты никогда не присутствуешь, когда умирают твои родные“. И правда. Не знаю. Я всегда у них, а в этот день меня никогда нет», — рассказала тренер.

На этом череда трагедий в жизни знаменитости не закончилась — скончалась ее свекровь, которую она «полюбила как родную». Позднее умерла и мать Татьяны Тарасовой, и это было «очень тяжело». В трудный период рядом с ней были друзья, а сейчас от одиночества спасает работа.

Что известно о здоровье Тарасовой

Татьяна Тарасова сообщила, что передвигается по дому без инвалидного кресла.

В последнее время Татьяну Тарасову можно заметить на светских мероприятиях в инвалидной коляске. Заслуженный тренер по фигурному катанию рассказала, что она старается не пользоваться коляской при передвижении по дому.

«Я вот сейчас не хожу какое-то время, потому что у меня нога… Но она лучше уже, я по дому хожу без ничего, а так я с палочкой», — заявила она.

Тарасова призналась, что получила травму еще в 19 лет, когда была спортсменкой. Тогда у нее вылетело сначала одно, а потом и второе плечо. По словам тренера, эта проблема преследовала ее семью.

«У папиного брата, у Юры, который разбился с командой ВВС, у него выскакивали плечи, он играл в хоккей. И у отца его выскакивали плечи», — рассказала она.

В октябре 2024 года СМИ сообщили, что Тарасова дважды вызывала скорую помощь, это могло быть связано с прогрессированием хронического заболевания. Тренер якобы жаловалась на ухудшение самочувствия, затрудненное дыхание и нехватку воздуха. Врачи стабилизировали состояние Тарасовой и рекомендовали ей соблюдать строгую диету. Тренер отказалась от госпитализации.

В разговоре с NEWS.ru Тарасова опровергла слухи о резком ухудшении здоровья. «Поинтересовались? Спасибо. Я нормально себя чувствую», — заявила она.

