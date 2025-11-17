Раскрыты данные об изменении уровня бедности в России РИАН: уровень бедности в России за 30 лет снизился втрое

Согласно новому исследованию РАНХиГС, за 30 лет уровень бедности в России сократился в три раза, а за последние 10 лет — более чем в полтора раза, передает РИА Новости. По данным экспертов академии, доля россиян, живущих за чертой бедности, упала с 13,3% до 7%.

Позитивная динамика наблюдается и в доходах населения — с поправкой на инфляцию — они выросли на 8%. Социологические опросы подтверждают, что граждане адаптируются к современным реалиям. Наибольшей удовлетворенностью жизнью отличаются молодые люди до 34 лет (73%) и жители малых городов (69%).

Осенью 2025 года 3% респондентов назвали социальные условия очень хорошими, 17% скорее хорошими, 50% средними, 20% скорее плохими и лишь 10% очень плохими, — отметили в вузе.

Ранее сообщалось, что примерно треть детей в Молдавии растет в условиях абсолютной бедности. Как сообщил бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат, многие несовершеннолетние не получают нормальное питание, одежду и образование. Кроме того, почти половина сельских детей (46,6%) живут за чертой бедности, тогда как в городах этот показатель не превышает 18,6%.