Детская бедность в Молдавии достигла катастрофических масштабов

Примерно треть детей в Молдавии растет в условиях абсолютной бедности, сообщил в Telegram-канале бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат. По словам политика, многие несовершеннолетние не получают нормальное питание, одежду и образование.

33,6% детей Молдовы живут в абсолютной бедности. Это значит, что каждый третий ребенок лишен элементарного, достаточного питания, одежды, образования, безопасности. Еще тревожнее, что 17,1% детей находятся в состоянии крайней нищеты, их семьи не могут обеспечить даже минимальный дневной рацион, — написал он.

Кроме того, по словам Филата, почти половина сельских детей (46,6%) живут за чертой бедности, тогда как в городах этот показатель не превышает 18,6%. Наиболее уязвимыми считаются многодетные семьи и дети, чьи родители вынуждены работать за границей. По данным статистики, свыше половины домохозяйств с тремя и более детьми сталкиваются с материальными трудностями, добавил он.

