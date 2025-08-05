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05 августа 2025 в 08:43

Более сотни российских городов оказались под угрозой исчезновения

РАНХиГС: в России могут исчезнуть около 130 малых городов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В России могут пропасть 129 малых городов, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование РАНХиГС. В таких населенных пунктах в настоящее время проживает 3,4 млн человек, численность населения там за 10 лет сократилась на 314 тысяч.

Основные причины исчезновения городов — сокращение населения, снижение количества предприятий малого и среднего бизнеса и снижение занятости. Завлабораторией исследований экономики развития Степан Земцов пояснил, что процесс «сжатия» таких населенных пунктов может проходить в течение жизни нескольких поколений.

Наибольшее сокращение испытали северные угольные, металлургические и лесопромышленные города, а также периферийные города депрессивных регионов, — говорится в исследовании.

Ранее начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что российское правительство должно внедрять культуру многодетности в обществе для предотвращения демографического кризиса. По его словам, специалисты предупреждают о возможном «вымирании» до 2040 года.

Биоинформатик Евгений Ефимов заявил, что популяция людей в мире растет все медленнее, в будущем она начнет сокращаться, если человечество не победит проблемы старения. Эксперт сослался на статистику, согласно которой к 2100 году население Земли уменьшится на 0,1%. При этом мировой голод, по его словам, продолжит стремительно расти.

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