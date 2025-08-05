Более сотни российских городов оказались под угрозой исчезновения РАНХиГС: в России могут исчезнуть около 130 малых городов

В России могут пропасть 129 малых городов, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование РАНХиГС. В таких населенных пунктах в настоящее время проживает 3,4 млн человек, численность населения там за 10 лет сократилась на 314 тысяч.

Основные причины исчезновения городов — сокращение населения, снижение количества предприятий малого и среднего бизнеса и снижение занятости. Завлабораторией исследований экономики развития Степан Земцов пояснил, что процесс «сжатия» таких населенных пунктов может проходить в течение жизни нескольких поколений.

Наибольшее сокращение испытали северные угольные, металлургические и лесопромышленные города, а также периферийные города депрессивных регионов, — говорится в исследовании.

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