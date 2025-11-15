«Скандинавы саботируют РФ»: лыжник Панжинский о гонках, Губерниеве, Вяльбе

В конце ноября в Мурманской области стартует первый этап Кубка России по лыжным гонкам. Серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский в эксклюзивном интервью NEWS.ru оценил шансы россиян поехать на Игры в Италию и раскрыл главные проблемы этого вида спорта в стране.

«Циники из Скандинавских стран переиграли нас в нечестной игре»

— Международная федерация лыжных гонок (FIS) не допустила российских лыжников до международных соревнований. Для вас это ожидаемое решение или верили в лучшее?

— Я оптимист по жизни и верил в допуск. Мне кажется, что верили все наши спортсмены и тренеры, даже руководство FIS, но злодеи и циники из Скандинавских стран устроили саботаж, манипуляцию и переиграли в своей нечестной игре. Насколько мы знаем, счет по итогам голосования был 12 за недопуск и 10 за допуск. Если бы счет был 11:11, то решающим стал голос главы FIS (Йохана Элиаша), а он как раз голосовал за допуск. Все очень тоненько, но в этом бою скандинавы победили.

Если честно, для меня до сих пор остается загадкой, для чего они так сильно упираются. Ведь по другим видам спорта нет такого, чтобы скандинавы настолько яростно выступали против допуска россиян. Я не верю в историю, что норвежцы боятся конкуренции, но другого разумного объяснения пока не нахожу.

— Есть ли шансы у российских лыжников поехать на зимнюю Олимпиаду-2026?

— После этого решения — совсем призрачные, хотя это нестандартная ситуация. Если следовать букве закона, где правила прописаны и соблюдались многие годы, то, скорее всего, нет, но правила могут меняться, и, как мы видим, последние годы они часто нарушаются против нас. Поэтому почему бы их не нарушить и в нашу сторону, учитывая, что глава FIS все-таки настроен оптимистично и хочет вернуть наших лыжников? Я думаю, что какие-то шансы есть, но на полный состав команды и участие в эстафетных дистанциях, конечно же, нет. Еще теплится в душе надежда на минимальное количество представителей от нашей страны.

Андрей Парфенов (Россия), Николай Морилов (Россия) и Александр Панжинский (Россия) (слева направо) во время полуфинала спринтерской гонки свободным стилем среди мужчин на Х этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Рыбинске Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

— Может быть вариант, что на Олимпиаду поедут молодые лыжники без лидеров команды — тех же Большунова или Устюгова?

— По прошлому сезону молодые лыжники и являются лидерами команды. Савелий Коростелев и Дарья Непряева — победители общего зачета Кубка России. Есть Саша Большунов, который долго не мог найти свою форму, но концовку сезона провел блестяще и доказал, что он если не однозначный лидер, то один из. Возможно, имея опыт выступления на Олимпиадах, он мог бы там показать наиболее высокий результат среди всех россиян. Но это никогда неизвестно до момента выхода на старт. Я думаю, что Коростелев — кандидатура ничуть не менее достойная для выступления.

Наверное, Дарья Непряева в меньшей степени является фаворитом, хотя и одержала победу в общем зачете Кубка России, но большую часть прошлого сезона пропускала ее старшая сестра Наталья Терентьева, которая этим летом вновь обретает свою прежнюю форму. Она была бы очень хороша на Олимпийских играх. Наталья и не молодая, но еще и не возрастная спортсменка. Критериев отбора по возрастному цензу я пока не слышал. Даже в отсутствие международных стартов наши лыжники спокойно ехали бы в качестве фаворитов и были бы вполне конкурентоспособны в битве за медали.

— Как вы относитесь к конфликту Большунова и Устюгова?

— Ситуация не новая, она немножко растиражирована и раздута журналистами. Да, есть небольшой конфликт. Ребята разного склада характера, разные по типажу, тренируются в разных группах, два лидера. Любой чемпион ревностно относится к любому претенденту на его место. Когда говорят, что лучший Большунов или Устюгов, их это цепляет. Они хотят побеждать, раззадоривают друг друга, наверное, иногда на излишних эмоциях. Особенно если что-то не получается, могут высказываться, но здесь войны нет. Здесь есть, может быть, недружеские отношения, но тем не менее они в рамках приличия.

Я думаю, ребята зарыли топор войны, но на соревнованиях просто иногда чуть жестче, чем с другими, ведут себя, особенно Большунов. Мы видели это на чемпионате России в спринте в прошедшем сезоне. Но я не скажу, что здесь какая-то сильная вражда. Просто два человека, которые считают себя лучшими из лучших и бьются за это звание с полной самоотдачей, иногда даже слегка нарушая правила поведения на лыжне.

Александр Большунов и Сергей Устюгов на дистанции 30 км скиатлона среди мужчин на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

«Лыжные гонки — это вообще не про деньги»

— С 2022 года российские лыжники соревнуются друг с другом. Как оцените уровень этих соревнований?

— Уровень турниров высокий. Это касается конкуренции, организации и подготовки трасс. Есть спонсоры, которые максимально поддерживают наших ребят в условиях отстранения. Значительно повысили призовые. Руководство Федерации лыжных гонок, лично Елена Вяльбе прикладывают максимальные усилия. Стараются сделать все, чтобы ребята не чувствовали себя ущемленными, брошенными. Им есть где выкладываться и показывать свой уровень подготовки.

Самое главное, что у нас в стране не один-два чемпиона, а целые поколения, плеяды и есть широкая скамейка запасных. Чуть Саша Большунов зазевался, приболел — и он сразу откатывается на десятые места, даже не на вторые-третьи. Это говорит о том, что уровень конкуренции в нашей стране очень высокий. Коростелев тоже до последнего бился с Сергеем Ардашевым за общий зачет Кубка России. Есть Иван Горбунов, который только из-за травмы выбыл из этой борьбы.

У девушек то же самое. Есть сильные спортсменки, которые навязывали конкуренцию, и борьба за общий зачет шла до самой последней гонки. Наверное, в отдельно взятых случаях есть потеря мотивации, фокуса на тренировках. Но я думаю, что это все может быстро вернуться, и мы говорим об отдельно взятых спортсменах. В целом общий уровень в стране не упал, а в чем-то даже и преуспел, и выиграл, потому что все сливки российских лыжных гонок сейчас соревнуются внутри страны. Это на руку второму-третьему составу, который регулярно бок о бок, плечом к плечу с ними выходит на лыжню и борется, даже подтягивается.

— Призовые на Кубке России сравнимы с Кубком мира?

— Различия есть. Сложно приравнять. Если мы говорим о спортсменах, которые занимают третьи, четвертые, пятые, шестые места на кубках России, то сейчас они зарабатывают больше. Эти места сопоставимы с пятнадцатыми, двадцатыми, тридцатыми позициями на Кубке мира. Говоря о лидерах — если бы Большунов одерживал победы практически на каждом старте Кубка мира, то по сравнению с призовыми в России он сейчас теряет в деньгах. На Кубке России он зарабатывает намного меньше, чем на Кубке мира.

Сейчас сложно сохранить планку доходов и коррелировать ее с российским уровнем. Я думаю, Большунов и все остальные в первую очередь думают не о деньгах. Лыжные гонки — это вообще не про деньги, а про самореализацию, медали, победы, чемпионство. И только потом призовые доходы и средства на дальнейшее существование.

— За время отсутствия международных стартов какие лыжники сделали заметный прогресс на внутренних соревнованиях?

— Безусловно, Сергей Ардашев, который за последние годы раскрылся, вырос. Он немного потерялся после перехода из юниоров, где он был очень талантливым, был чемпионом мира, но нашел наконец-то и методику подготовки, и своего тренера — перешел к Егору Сорину.

Сергей Ардашев на мужском командном спринте свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в поселке Мирный в Казани Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Вероника Степанова не так давно стала мамой и последний сезон пропустила. Но до этого она очень ярко раскрылась. Будучи еще молодой спортсменкой, в 2022 году стала олимпийской чемпионкой в эстафете, ярким, уверенным лидером уже в период после запрета россиянам выступать на международной арене. Конечно, Дарья Непряева, которая в последнем сезоне очень резко взлетела, стала победительницей общего зачета. Удивляет ее стабильность.

Отметил бы Алину Пеклецову, которая, будучи молодой спортсменкой, тоже громко о себе заявляет, борется за победу и призовые места. Есть над чем работать, но Алина — это будущая звездочка, которая будет тянуть российский спорт. У ребят в последние два-три года раскрылся Коростелев. Он еще молодой и будет прибавлять. Коростелев уже является лидером нашей страны.

«Сложно представить Губерниева на посту руководителя федерации лыжного спорта»

— Какие вы видите проблемы в лыжных гонках в России?

— Это, конечно же, дистанции, которые в спринтерских гонках слишком длинные для того, чтобы мы могли конкурировать на международном уровне. Там спортсмены бегут спринтерский круг от двух до трех минут, в России зачастую — четыре-пять. В течение сезона есть этапы Кубка России, где спринт соответствует международному уровню. Но в большей степени это как раз длинные спринты, их уже называют «спринт а-ля рюс». Они хоть и ненамного отличаются, но по факту реальные ощущения скорости совсем другие. На Кубке мира плотная и контактная борьба, скорости намного выше. Нашим ребятам будет сложно в отсутствие практики, тех скоростей, той плотной контактной борьбы и более короткого спринтерского круга.

Также у нас нет трасс с искусственным оснежением, где другие скорости и иная техника отталкивания. Это все тоже сказывается. У спортсменов более опытных, имеющих большой опыт участия в Кубках мира, есть этот навык, они вряд ли его растеряют, но будет сложнее, им придется подстраиваться. Здесь уже работа тренеров, которые сейчас выезжают в европейские страны, стараются как можно больше кататься на искусственном снегу, тем самым отрабатывая эти быстрые движения.

— Как вы оцените уровень лыжных баз и инфраструктуры?

— Есть куда стремиться. Нельзя сказать, что есть страна, где все идеально и превосходно. Самое главное, что мы развиваемся. В первую очередь регионы, конечно же, не дотягивают до нужного уровня. Мой родной Хабаровск тоже в плачевном состоянии. Мне горько наблюдать, как лыжные гонки там стоят на месте, наверное, лет 30 уже. Сколько я живу, так ничего практически не меняется. По этой причине я уехал в 16 лет, прошло 20 лет, а я вижу, что воз и ныне там.

Самое главное, что есть регионы, допустим, Белгородская область, которые стремятся развивать лыжные гонки, несмотря даже на то, что там мало снега. Губернатор Вячеслав Гладков, будучи спортивным человеком, встает в пять утра, бегает кроссы практически каждый день, хочет развивать лыжные гонки, закупил оборудование искусственного оснежения, сделал лыжероллерную трассу с освещением. В этом году в феврале я ездил в Белгородскую область на «Лыжню России». В Москве снега не было, а в Белгороде они успели за несколько дней морозов с помощью снежных пушек настрелять круг и провести «Лыжню России» по кругу почти в 4 км длиной.

Александр Панжинский после финиша спринта среди мужчин в полуфинальных соревнованиях по лыжным гонкам на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Здесь в большей степени зависит от главы региона. В Татарстане мы видим бурный рост лыжных гонок: строительство трасс, баз, проведение чемпионатов России, Кубков страны что зимой, что летом. Есть и другие примеры, где, наоборот, все затухает, умирает. Есть Мурманская область, где помимо марафонов проводятся еще и Кубки России. Помимо финала, который проводится каждый год, в этом сезоне там будет и первый этап. В Кировске компания «ФосАгро» популяризирует лыжные гонки. Есть инициативные люди, компании, государственные руководители, чиновники, на которых все и держится. Думаю, на них стоит равняться всем остальным.

— Дмитрий Губерниев неоднократно заявлял о желании сменить Елену Вяльбе на посту президента Федерации лыжных гонок России. Может ли это произойти? И способен Губерниев управлять эффективнее Вяльбе?

— Мне сложно пока представить Дмитрия на этом посту. Ходят слухи о том, что Федерации лыжных гонок не будет в том виде, в котором она существует сейчас, а будет аналог FIS, где будут объединены пять видов спорта. Я не уверен, что Дмитрий, не имея опыта руководителя именно большой компании, справится, учитывая, что нужно будет притираться ко всем сотрудникам. Здесь мне почему-то видится, что Дмитрий с легкой иронией говорит обо всем этом. Конечно, он неравнодушен к лыжному спорту, за это ему большое спасибо. Он молодец и пытается развивать его. Надеюсь, что во всех его интервью именно это им и движет, а не желание насолить лично Елене Валерьевне.

Я как оптимист верю в то, что он хочет развивать лыжные гонки с помощью такой мотивации для Елены Валерьевны, чтобы она еще больше, еще лучше работала. Но внутри федерации Елену Валерьевну уважают, любят, ценят за ее вклад в развитие. И мы видим, что, по крайней мере, на уровне спорта высших достижений лыжные гонки в нашей стране развиваются. Есть направления, по которым мы пока не дотягиваем до желаемого. Мы говорим про детский спорт, массовый спорт, любительский, но, возможно, стоит усилить команду Федерации лыжных гонок или Федерации лыжного спорта, и отдельные люди смогут взять эти направления, курировать их и развивать.

— Вы поддерживаете идею о единой федерации лыжных видов спорта?

— Это не самая лучшая идея. Слишком разный вес и уровень федерации, разная направленность сноуборда и лыжных гонок, другая философия, идеология, другие сборы, направления развития, другой уровень. Я с трудом представляю, как сейчас можно объединить под одно крыло горные лыжи, сноуборд, двоеборье, прыжки с трамплина и лыжные гонки. И самое главное — а для чего? По крайней мере, в лыжных гонках выстроена неплохая система, ее можно подкорректировать, подкрутить гайки, но полностью менять и изменять всю структуру, все руководство — я пока что не вижу причин для этого.

— Это еще не говорят про объединение федераций лыжных гонок и биатлона...

Биатлонистка Екатерина Мошкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Биатлонистка Екатерина Мошкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

— На самом деле, эти два вида спорта даже ближе. Поэтому, я думаю, объединение лыжных гонок и биатлона прошло бы менее болезненным, чем объединение лыжных видов спорта.

«Называть атлетов под нейтральным флагом предателями — глупость»

— Российские спортсмены выступают под нейтральным флагом. В обществе многие называли их «предателями». Как вы относитесь к подобным высказываниям? Насколько уместно так высказываться в адрес наших спортсменов?

— Я отношусь как к глупости и дилетантству. Так могут говорить только люди, не понимающие жизнь профессионального спортсмена, что стоит на кону, что для него значат Олимпийские игры и чемпионаты мира. Как это могут говорить, когда президент нашей страны, министр спорта говорят обратное, что нам нужно стремиться на международную арену?

— Вы бы поехали на международные старты под нейтральным флагом?

— Я ездил на Олимпийские игры 2018 года, поэтому я не вижу в этом ничего такого. И тоже ходили разговоры, были критиканы и диванные эксперты. Но где они теперь и кто вспоминает о том, что Александр Большунов, Денис Спицов, Юлия Ступак, Наталья Непряева (ныне Терентьева) завоевывали свои медали под нейтральным флагом? Никто их после этого не осудил, а только носили на руках. А кто спросит наших хоккеистов, которые стали олимпийскими чемпионами в 2018 году, что они выступали под нейтральным флагом? Или Алину Загитову и Евгению Медведеву, которые также выиграли под нейтральным флагом? Что-то я не вижу этих депутатов и критиканов, которые говорят, что они не являются олимпийскими чемпионами, а являются предателями.

— Многие после завершения карьеры задаются вопросом: что делать дальше? Какие мысли были у вас и как вы пришли к комментированию лыжных гонок?

— Самый сложный период — это завершение спортивной карьеры, особенно для состоявшегося спортсмена с репутацией, которого уважают в спортивном мире. Приходится начинать с нуля гражданскую жизнь, где у тебя нет определенных навыков, даже базового понимания, что каждый день надо полностью себя обеспечивать. Ведь раньше тебе на сборах готовили, делали массаж, оплачивали проживание и перелет. Твоя задача была только заниматься спортом и выигрывать медали. Здесь все наоборот, и когда в 30–35 лет ты начинаешь жить совсем по-другому, это непросто.

Александр Панжинский Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Но я в целом не отношусь к типичному представителю спорта. Я всегда выделялся и стремился к саморазвитию, читал книги, учил английский, в школе хорошо учился. Возможно, это и повлияло на то, что я решил не идти по протоптанной дорожке, не становиться тренером спортшколы или сборной России, не идти в политику, в депутаты, а решил попробовать стать предпринимателем, пускай и спортивной индустрии, создать частный коммерческий клуб, тренировать спортсменов-любителей, организовывать соревнования с нуля. Я уже четыре года провожу состязания TopSki Family, в этом году уже 1200 участников было на заключительном этапе, всего их пять в сезоне. Комментирование лыжных гонок на «Матч ТВ» — это тоже определенное развитие. Выступаю спортивным ведущим, комментатором и спикером. Я не хочу останавливаться после завершения спортивной карьеры, не хочу заканчивать спорт, но хочу поменять свою позицию и роль в спортивной индустрии. Мне это нравится. Я живу спортом и я всегда в нем.

