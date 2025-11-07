Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 13:54

Панжинский заявил о бурном развитии лыжных гонок в Белгородской области

Панжинский похвалил Белгород, Татарстан и Мурманск за развитие лыжного спорта

Александр Панжинский Александр Панжинский Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Вице-чемпион Олимпийских игр Александр Панжинский в разговоре с NEWS.ru рассказал о бурном развитии лыжных гонок в Белгородской области. Он отметил, что активное участие в этом принимает губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор Гладков, будучи спортивным человеком, встает в 05:00, бегает кроссы практически каждый день, хочет развивать лыжные гонки, закупил оборудование искусственного оснежения, сделал лыжероллерную трассу с освещением. В этом году в феврале я ездил в Белгородскую область на лыжню России. В Москве снега не было, а в Белгороде они успели за несколько дней морозов с помощью искусственного оснежения, пушек настрелять круг и провести лыжню России по кругу почти в 4 км длиной, — заявил Панжинский.

Он отметил, что многое держится на главах региона и инициативных людях. Панжинский добавил, что многим стоит равняться на них.

Здесь в большей степени зависит от главы региона. В Татарстане мы видим бурный рост лыжных гонок: строительство лыжных трасс, баз, проведение чемпионатов России, Кубков страны, что зимой, что летом. Есть и другие примеры, где наоборот, все затухает, умирает. Есть Мурманская область, где помимо марафонов проводятся еще и Кубки России. Помимо финала, который проводится каждый год, в этом сезоне там будет первый этап. В Кировске компания «ФосАгро» популяризирует лыжные гонки. Есть инициативные люди, компании, государственные руководители, чиновники. На них все и держится. Думаю, на них стоит равняться всем остальным, — добавил Панжинский.

Ранее он заявил, что призовые на российских стартах в сравнении выше, чем на мировых. Он отметил, что приравнять их довольно сложно.

лыжные гонки
спорт
Россия
губернаторы
