27 ноября 2025 в 21:37

Британия сняла санкции с российской нефтяной компании

Британия неожиданно разблокировала зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Согласно генеральной лицензии, опубликованной британским казначейством, компания Lukoil International GmbH и ее «дочки» освобождены от ограничительных мер до 26 февраля 2026 года. Это решение позволяет контрагентам продолжить работу с иностранными структурами нефтяной компании. В разрешенный период можно беспрепятственно проводить расчеты по действующим контрактам, а также заключать новые соглашения.

Лица могут продолжать осуществлять операции с Lukoil International и дочерними компаниями Lukoil International, — говорится в генеральной лицензии.

Российская компания ЛУКОЙЛ подпала под британские санкции в середине октября, а вскоре была включена и в американский санкционный список SDN. Теперь же она получила передышку для ведения международного бизнеса.

Ранее сообщалось, что бывший вице-президент и один из основателей нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун продал свой пакет акций. Покупателем выступило само предприятие. Судя по рыночным оценкам, доля бизнесмена в компании в размере 10% стоит примерно $7 млрд.

Британия сняла санкции с российской нефтяной компании
