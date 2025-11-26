Сооснователь «Лукойла» продал свою долю в компании

Бывший вице-президент и один из основателей нефтяной компании «Лукойл» уроженец Украины Леонид Федун продал свой пакет акций, передает Reuters со ссылкой на источники. Покупателем выступило само предприятие.

Судя по рыночным оценкам, доля бизнесмена в компании в размере 10% стоит примерно $ 7 млрд. Однако не ясно, какую сумму он мог выручить за проданные активы.

Согласно информации, полученной агентством от двух информированных источников, Федун принял решение расстаться с долей в российской компании, поскольку является резидентом Монако.

Ранее бизнесмен уже начал процесс ухода из активов. Он покинул пост вице-президента «Лукойла» летом 2022 года, а затем в августе того же года продал свою долю в футбольном клубе «Спартак». В связи с его уходом из нефтяной компании ранее заявлялось, что это решение связано с достижением пенсионного возраста и личными обстоятельствами.

Леониду Федуну исполнилось 69 лет. Его личный капитал оценивается в $8,88 млрд. Бизнесмен находится на 389-м месте в рейтинге богатейших людей мира.

Ранее сообщалось, что акционеры нефтехимической компании «СИБУР Холдинг», которая владеет заводом «СибурТюменьГаз», Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко вошли в рейтинг 500 самых богатых людей мира. Михельсон занял 80-е место, а Тимченко — 249-е.





