Что делать, если ребенок стал наркоманом: как не довести ситуацию до рехаба

После того как силовики штурмом взяли три реабилитационных центра, в которых пытали детей, подобный рехаб накрыли и в Свердловской области. Он также является частью империи психолога Анны Хоботовой. Что рассказывают освобожденные дети, можно ли распознать, что ребенок стал наркоманом и предотвратить его попадание в рехаб — в материале NEWS.ru.

Что известно о пытках детей в подмосковном рехабе

Родителям несовершеннолетних из всех реабилитационных центров обещали работу с психологами и индивидуальный подход, на деле же дети подвергались пыткам и жестокому обращению. 16-летний подросток, содержавшийся в рехабе в Дедовске, даже попал в реанимацию. Мальчик был без сознания и со множеством травм по всему телу, со следами связывания рук и ног. Выяснилось, что ребенок впал в кому после того, как не смог заполнить «дневник чувств», в котором ему нужно было написать тысячи однотипных фраз. Его якобы пять дней морили голодом, а затем избили.

СМИ отмечают, что воспитанников рехаба за малейшие проступки могли связать и не отпускали в туалет. В случае неповиновения им вместо обычной еды сыпали в тарелки собачий корм. По неподтвержденным данным, консультант центра, находящийся сейчас в СИЗО, систематически принуждал воспитанниц 13 и 15 лет к действиям сексуального характера. Пострадавшие дети рассказали, что сотрудники центра якобы принимали наркотические вещества и алкоголь. Следователи будут проверять эту информацию.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В реабилитационный центр в Верхней Пышме Свердловской области также систематически истязали и насильно удерживали несовершеннолетних. Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, дети поступали в учреждение по разным причинам. Он уточнил, что это происходило по нотариально заверенному согласию родителей.

«У кого-то была игровая зависимость, у кого-то — самовольные уходы, кто-то попал туда за употребление запрещенных веществ», — уточнил он.

Освобожденные подростки рассказали сотрудникам правоохранительных органов о применяемых к ним жестких дисциплинарных мерах за различные нарушения, заявил Горелых.

«Были случаи, когда им самим приходилось готовить пищу из имеющихся продуктов <…>. За провинности детей могли заставить писать один и тот же текст от ста до пятисот раз либо приседать столько же раз», — сказал Горелых.

Почему дети начинают употреблять алкоголь и запрещенные вещества

Подростки — это самая уязвимая возрастная категория, заявила в беседе с NEWS.ru клинический психолог, специалист по работе с зависимостями Алена Мирошниченко. Она пояснила, что они могут попасть в маргинальные компании и начать употреблять алкоголь или наркотики, если не находят принятия и эмоционального контакта дома. Это происходит, когда родители не проводят время с детьми, не интересуются ничем, кроме оценок.

«Самое важное — это происходит не потому, что дети умеют круто маскироваться и скрываться от родителей. Дело в том, что родители не замечают, что происходит с их ребенком. Они думают: „Мы работаем, и этого достаточно, ты живи как хочешь“. Внимательный родитель сразу заметит, что с ребенком что-то не так», — говорит Мирошниченко.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В свою очередь психолог, консультант по зависимостям Денис Злобин отметил в беседе с NEWS.ru, что мировое научное сообщество считает химические зависимости многофакторным заболеванием. По его словам, определяющим является именно биологический фактор.

«Человек рождается с некой предрасположенностью. Это связано с нейромедиаторами, нейротрансмиттерами, с работой нейронов. Сбои в их работе и определяют, какое вещество, изменяющее сознание, позволит человеку ощущать себя лучше, чем в естественном состоянии», — пояснил Злобин.

Можно ли предотвратить развитие зависимости у подростка

По словам Мирошниченко, меньше всех рискуют столкнуться с химической зависимостью у детей семьи, где царят теплые отношения, но без гиперопеки. У них, например, есть традиция ежедневно ужинать вместе и обсуждать за столом события уходящего дня.

«Важно вникать в социально-эмоциональные аспекты жизни ребенка. Подросткам очень важно знать, что они могут прийти к родителям не только с отчетом о школьных оценках, но и со своими проблемами и переживаниями. И их не будут за это отчитывать и отмахиваться», — пояснила Мирошниченко.

Кроме того, она порекомендовала родителям как можно больше узнавать об окружении ребенка, а также выстроить дома четкие правила и границы с распорядком дня. Если подросток по каким-то причинам не выполняет их, стоит поинтересоваться, что случилось.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам Злобина, профилактика химических зависимостей у детей — это всегда работа всей семьи. Он выразил уверенность, что отклонения от нормы в поведении подростка связаны с присутствием аддиктивного поведения у родителей или более ранних поколений родственников.

«Ребенок очень редко приобретает девиации в поведении в отрыве от семьи. Значит, семья у химически зависимого априорно дисфункциональна. Это геометрия. Значит, в этой семье уже у кого-то присутствуют химические и другие виды зависимостей. С ними нужно работать», — объяснил Злобин.

Как понять, что ребенок начал употреблять вещества

У подростка, который употребляет запрещенные вещества, как правило, наблюдаются резкие перепады настроения: апатия сменяется агрессией, потом наступает замкнутость, отметила Мирошниченко. Также часто у них появляются странные друзья из подозрительных компаний. Зависимые подростки обычно перестают общаться со старыми друзьями, теряют интерес к привычным занятиям, у них начинаются проблемы со сном, успеваемость в школе снижается, отметила психолог. Она также обратила внимание на то, что у родителей в таком случае начинают пропадать деньги.

«Такие серьезные звонки нельзя пропускать. Если это начало происходить, значит, у ребенка проблемы. Необязательно сразу класть его в рехаб. Конечно, нужно начать с консультации у нарколога. Назначается обследование, проводится мотивационная беседа, начинается лечение у психолога-аддиктолога», — отметила она.

Мирошниченко объяснила, что остальным членам семьи также рекомендуется пройти курс семейной психотерапии, чтобы оздоровить отношения. По ее словам, до этапа реабилитационного центра есть множество ступеней помощи, и часто самой большой поддержкой для подростка становится именно присутствие и участие родителей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Даже если ребенок отлежит в этом рехабе, выйдет, а дома все останется по-старому, его после возвращения еще будут тюкать, мол, в тебя столько денег вложили, а ничего не изменилось, и он опять вернется к употреблению», — заверила психолог.

