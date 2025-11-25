«Пыточная» для детей: кто и зачем истязал подростков в подмосковном рехабе

В Сети появились сообщения о том, что в реабилитационном центре, находящемся в Подмосковье, пытали, избивали и морили голодом несовершеннолетних постояльцев. Что об этом известно, сколько пострадавших, правда ли, что один из них в коме?

Что в СК рассказали об избиении подростков в подмосковном рехабе

«В подмосковной Истре возбуждено уголовное дело по факту оказания в реабилитационном центре для подростков услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших госпитализацию одного из постояльцев», — сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

По данным пресс-службы, уголовное дело возбуждено по факту «функционирования незаконного центра для несовершеннолетних, а также причинения тяжкого вреда здоровью одному из постояльцев, истязания и незаконного лишения свободы несовершеннолетних».

Следствием установлено, что с августа по ноябрь 2025 года группа преступников открыла в городе Дедовске реабилитационный центр для подростков с целью незаконного заработка. В центре незаконно находились 24 подростка, которые якобы лечились от разных зависимостей.

«С законными представителями заключались договоры, согласно которым с несовершеннолетними должны были работать психологи, а в действительности они подвергались избиению и пыткам. В результате 23 ноября 2025 года в реанимационное отделение больницы в бессознательном состоянии доставлен 16-летний подросток с множественными телесными повреждениями головы, туловища и конечностей, а также со следами связывания рук и ног в области запястий и ступней», — говорится в сообщении СК.

Обвинения уже предъявили администратору центра, а также постоялице — 18-летней девушке, которая также участвовала в истязании детей.

«Розыск организаторов центра продолжается. Судом по ходатайству следствия в отношении администратора центра избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении девушки мера пресечения будет избрана завтра», — заключили в ведомстве.

Что известно о рехабе, что рассказали находившиеся там дети

Как сообщает Telegram-канал «112», воспитанников подмосковного рехаба заставляли круглосуточно писать одну и ту же фразу 21 тысячу раз.

Одна из пострадавших призналась, что сотрудники заставляли детей писать фразу «Пока я безответственно отношусь к своей ответственности, это лишает меня свободного времени и мешает выздоровлению».

Кроме того, детей заставляли убираться в любое время суток и регулярно избивали за любой прокол.

Помимо этого, собеседница канала отметила, что консультант центра, находящийся сейчас в СИЗО, систематически принуждал воспитанниц 13 и 15 лет к действиям сексуального характера.

По данным Mash, реабилитационный центр, где удерживали и истязали более 20 подростков, стоил от 100 тысяч рублей в месяц. Клиника обещала родителям с достатком работу с психологами и индивидуальный подход.

Как пишет канал, в основном на лечение туда детей отправляли бизнесмены, у которых не хватает времени на наследников.

«Один из них, отец 13-летней дочери, подтвердил нам: в рехабе физически наказывали за нарушение правил», — говорится в посте.

Отмечается, что подростков направляли в рехаб не только для лечения зависимостей от наркотиков и алкоголя, но также от гаджетов и игромании. Многие из них оставались в центре на месяцы, последний заезд начался в августе.

«Вместо терапии их заставляли готовить, убирать и выполнять задания „на дисциплину“», — пишут авторы канала.

В то же время Telegram-канал SHOT сообщает, что детей заставляли есть собачий корм и не давали ходить в туалет в подмосковном рехабе.

«По нашим данным, также не исключается, что сотрудники могли применять к подопечным сексуальное насилие — сейчас эта информация проверяется. В „реабилитационном центре“ за малейшие проступки детей могли связать, не отпускали в туалет, а также заставляли вести „дневник чувств“, где нужно было писать тысячи однотипных фраз. В случае неповиновения вместо обычной еды детям сыпали в тарелки собачий корм», — пишет SHOT.

По данным канала, 16-летний мальчик, который впал в кому после истязаний в рехабе, был душевнобольным и не понимал, что от него требуется, за что и подвергался издевательствам.

«Предварительно, 16-летний Рома как раз пострадал из-за того, что не мог заполнять дневник — он был душевнобольным и не понимал, что от него требуется. Недовольные подопечным сотрудники центра пять дней морили его голодом и избивали, после чего он в итоге оказался в больнице и впал в кому», — отмечает канал.

Также канал со ссылкой на пострадавших детей сообщает, что сотрудники и консультанты сами принимали наркотические вещества и алкоголь. Следователи также будут проверять эту информацию.

