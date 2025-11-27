День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 13:54

Стало известно, как дети попали в пыточный рехаб на Урале

МВД: дети попадали в рехаб на Урале из-за игровой зависимости и побегов из дома

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дети поступали в реабилитационный центр Верхней Пышмы на Урале по разным причинам, включая игровую зависимость, самовольные уходы из дома и употребление запрещенных веществ, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Он уточнил, что это происходило по нотариально заверенному согласию родителей.

У кого-то была игровая зависимость, у кого-то самовольные уходы, кто-то попал туда за употребление запрещенных веществ, — уточнил собеседник агентства.

Правоохранители выяснили, что в центре находились 22 ребенка. Горелых подтвердил, что все они будут переданы под опеку родителей. Он уточнил, что 11 детей уже возвращены законным представителям под расписку. Оставшиеся несовершеннолетние временно помещены в четыре социальных учреждения, откуда их также заберут родители в ближайшее время.

Ранее спасенные из рехаба дети признались, что за разные нарушения к ним применяли жесткие дисциплинарные меры. Так, воспитанников центра заставляли выполнять до 500 приседаний за одну провинность или многократно переписывать тексты.

Урал
рехабы
дети
родители
МВД
