Спасенные из рехаба дети рассказали о жестоких наказаниях за провинности Детей в рехабе в Верхней Пышме заставляли приседать до 500 раз за провинности

Дети, освобожденные из реабилитационного центра в Верхней Пышме, сообщили правоохранительным органам о применяемых к ним жестких дисциплинарных мерах за различные нарушения, заявил РИА Новости глава пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых. По его данным, воспитанников центра заставляли многократно переписывать тексты или выполнять до 500 приседаний за одну провинность.

Несовершеннолетние при опросе пояснили, что их не устраивали условия содержания. Были случаи, когда им самим приходилось готовить пищу из имеющихся продуктов <...> За провинности детей могли заставить писать один и тот же текст от ста до пятисот раз либо приседать столько же раз. И лишь после этого наказания с них снимались, — сказал Горелых.

Он уточнил, что всех несовершеннолетних передадут родителям: 11 из 22 детей уже забрали под расписку, а остальных временно разместили в социальных учреждениях до прибытия законных представителей. Также было установлено, что один из сотрудников реабилитационного центра имел судимости за участие в ограблении и незаконную торговлю наркотическими веществами.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту истязания и незаконного удержания подростков в частном реабилитационном центре. Согласно материалам расследования, одному из воспитанников центра был причинен тяжкий вред здоровью.