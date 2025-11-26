Полиция нагрянула в рехаб для подростков в Екатеринбурге «112»: полиция приехала с проверкой в рехаб в Екатеринбурге

В реабилитационный центр в Екатеринбурге приехали сотрудники полиции, сообщает Telegram-канал «112». Отмечается, что это филиал учреждения, в котором систематически истязали и удерживали несовершеннолетних в Подмосковье.

Какал сообщил, что воспитанники и консультанты реабилитационного центра в Свердловской области рассказали, что там работал арестованный в Подмосковье Виталий Б. Он избивал подопечных, используя боксерские перчатки, а также прибегал к психологическому насилию и пыткам.

Ранее сообщалось, что ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело после истязания и удержания подростков в незаконном реабилитационном центре в подмосковном Дедовске. По данным следствия, здоровью одного из постояльцев центра был причинен тяжкий вред.

Позже стало известно, что владелице рехаба может грозить до 20 лет лишения свободы. Как заявил адвокат Вадим Багатурия, в отношении женщины может быть применено наказание за совокупность совершенных в учреждении преступлений — начиная от истязания и заканчивая причинением тяжкого вреда здоровью.