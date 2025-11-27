День матери
27 ноября 2025 в 12:54

Дегтярев, Колосков, Дюков: в Москве прощаются с легендой футбола Симоняном

Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
27 ноября на домашнем стадионе московского «Спартака» «ЛУКОЙЛ Арена» проходит церемония прощания с легендарным советским футболистом Никитой Симоняном. Он ушел из жизни 23 числа в возрасте 99 лет. На мероприятии присутствует большое количество спортивных руководителей РФ.

В частности, проводить Симоняна в последний путь пришли министр спорта Михаил Дегтярев, глава Российского футбольного союза Александр Дюков, почетный президент РФС Вячеслав Колосков, председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян, а также вице-премьер Республики Абхазия Тарас Хагба.

Симонян был многократным чемпионом СССР. Он четырежды побеждал со «Спартаком» в турнире в качестве игрока. Работая тренером, Симонян дважды выигрывал чемпионат Союза с красно-белыми и один раз — с ереванским «Араратом».

В составе национальной команды нападающий победил на Олимпийских играх 1956 года. Он также является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов).

Кадры с церемонии прощания с Симоняном — в фотогалерее NEWS.ru.

Стадион «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве, где проходит церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Стадион «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве, где проходит церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Электронное табло с изображением олимпийского чемпиона 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никиты Симоняна на фасаде стадиона «ЛУКОЙЛ Арена», где проходит церемония прощания
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Электронное табло с изображением олимпийского чемпиона 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никиты Симоняна на фасаде стадиона «ЛУКОЙЛ Арена», где проходит церемония прощания
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Виктория Симонян (слева) на церемонии прощания с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Виктория Симонян (слева) на церемонии прощания с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Вице-президент РФС Игорь Каменский на церемонии прощания с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Вице-президент РФС Игорь Каменский на церемонии прощания с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент РФС Александр Дюков на церемонии прощания с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент РФС Александр Дюков на церемонии прощания с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выступает на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выступает на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выступает на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выступает на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Директор департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС, бывший игрок ФК ЦСКА (2005) Алексей Смертин на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Директор департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС, бывший игрок ФК ЦСКА (2005) Алексей Смертин на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Генеральный директор клуба «Спартак» Сергей Некрасов
Генеральный директор клуба «Спартак» Сергей Некрасов
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Станислав Черчесов
Станислав Черчесов
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Бывший премьер России Сергей Степашин
Бывший премьер России Сергей Степашин
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
