Дегтярев, Колосков, Дюков: в Москве прощаются с легендой футбола Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
27 ноября на домашнем стадионе московского «Спартака» «ЛУКОЙЛ Арена» проходит церемония прощания с легендарным советским футболистом Никитой Симоняном. Он ушел из жизни 23 числа в возрасте 99 лет. На мероприятии присутствует большое количество спортивных руководителей РФ.
В частности, проводить Симоняна в последний путь пришли министр спорта Михаил Дегтярев, глава Российского футбольного союза Александр Дюков, почетный президент РФС Вячеслав Колосков, председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян, а также вице-премьер Республики Абхазия Тарас Хагба.
Симонян был многократным чемпионом СССР. Он четырежды побеждал со «Спартаком» в турнире в качестве игрока. Работая тренером, Симонян дважды выигрывал чемпионат Союза с красно-белыми и один раз — с ереванским «Араратом».
В составе национальной команды нападающий победил на Олимпийских играх 1956 года. Он также является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов).
Кадры с церемонии прощания с Симоняном — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Виктория Симонян (слева) на церемонии прощания с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Вице-президент РФС Игорь Каменский на церемонии прощания с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент РФС Александр Дюков на церемонии прощания с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выступает на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выступает на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Директор департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС, бывший игрок ФК ЦСКА (2005) Алексей Смертин на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Генеральный директор клуба «Спартак» Сергей Некрасов
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Станислав Черчесов
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Бывший премьер России Сергей Степашин
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru