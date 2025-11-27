Дегтярев, Колосков, Дюков: в Москве прощаются с легендой футбола Симоняном

Дегтярев, Колосков, Дюков: в Москве прощаются с легендой футбола Симоняном

27 ноября на домашнем стадионе московского «Спартака» «ЛУКОЙЛ Арена» проходит церемония прощания с легендарным советским футболистом Никитой Симоняном. Он ушел из жизни 23 числа в возрасте 99 лет. На мероприятии присутствует большое количество спортивных руководителей РФ.

В частности, проводить Симоняна в последний путь пришли министр спорта Михаил Дегтярев, глава Российского футбольного союза Александр Дюков, почетный президент РФС Вячеслав Колосков, председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян, а также вице-премьер Республики Абхазия Тарас Хагба.

Симонян был многократным чемпионом СССР. Он четырежды побеждал со «Спартаком» в турнире в качестве игрока. Работая тренером, Симонян дважды выигрывал чемпионат Союза с красно-белыми и один раз — с ереванским «Араратом».

В составе национальной команды нападающий победил на Олимпийских играх 1956 года. Он также является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов).

Кадры с церемонии прощания с Симоняном — в фотогалерее NEWS.ru.