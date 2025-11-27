День матери
27 ноября 2025 в 20:46

Мужчина вернул память спустя 45 лет после аварии

NDTV: в Индии мужчина вернул потерянные воспоминания спустя 45 лет

Скорая помощь в Индии Скорая помощь в Индии Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Индии мужчина Рикхи Рам потерял память из-за аварии и вернул ее спустя 45 лет после несчастного случая, сообщает NDTV. Ему удалось найти родную деревню и своих родственников.

В 1980 году 16-летний Рам покинул свою родную деревню Нади и отправился в город Ямунанагар в поисках работы. Ему повезло устроиться в отель, но вскоре его жизнь резко изменилась: он попал в серьезную аварию и потерял память. В то время не было быстрых способов связи, и родственники Рама так и не узнали, что с ним случилось.

Он начал новую жизнь с чистого листа, получив имя Рави Чодхари. Мужчина переехал в Мумбаи и устроился в колледж. Там в 1994 году он женился и стал отцом троих детей. Отсутствие воспоминаний Рама больше не тревожило, пока в 2025 году он снова не попал в аварию.

Через несколько месяцев после происшествия мужчина начал видеть во снах повторяющиеся образы: манговые деревья, качели и горные тропы. Он поделился своими видениями с женой, и они решили, что у него возвращается память. Благодаря интернету супругам удалось сопоставить эти образы с реальными местами. В итоге мужчина смог воссоединиться со своей семьей.

Индия
аварии
память
индийцы
