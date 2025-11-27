Россию завалили мандаринами: ждать ли рекордно низких цен к Новому году

Полки российских магазинов перед праздниками заполняют мандарины из десятка стран — от традиционных Турции и Абхазии до новых поставщиков из Пакистана. Стоимость фруктов в рознице уже на 25% уступает прошлогодним показателям. В преддверии праздников NEWS.ru выяснил, стоит ли ждать дальнейшего снижения цен на главный новогодний цитрус.

Сколько мандаринов импортировано в РФ в 2025 году

По данным Россельхознадзора, с начала 2025 года Россия нарастила ввоз мандаринов из нескольких стран. Наиболее существенный рост продемонстрировали поставки из Марокко, увеличившиеся на 74% — с 18,2 до 31,6 тыс. тонн. Импорт из Южно-Африканской Республики вырос на 42% (с 58,2 до 82,6 тысячи тонн), а из Китая — на 27,5% (с 61,7 до 78,6 тыс. тонн).

При этом заметно сократились поставки из Египта — на 51% (до 64,5 тыс. тонн).

Общий объем импорта мандаринов в Россию за период с января по 23 ноября 2025 года составил 594,3 тыс. тонн, что на 9% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. При этом только в ноябре текущего года на российский рынок было поставлено 120,6 тыс. тонн цитрусовых.

Какие мандарины можно встретить на полках российских магазинов

Климатические условия России позволяют выращивать лишь незначительное количество мандаринов — на долю отечественной продукции приходится не более 1% от всех продаж, говорит NEWS.ru председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

В связи с этим рынок в основном зависит от зарубежных поставок. Сегодня в супермаркетах представлены мандарины из множества стран, включая Китай, Турцию, Абхазию, Марокко, Египет, ЮАР, Израиль и Иран. При этом в текущем сезоне к традиционным экспортерам добавились Аргентина и Пакистан. Лидерами по ввозу этой продукции остаются Китай, Турция, Марокко, ЮАР и Абхазия — их перечень практически не изменился по сравнению с прошлым годом, рассказывает эксперт.

«В зависимости от формата магазина на полках сетей представлено от 2 до 11 видов и сортов мандаринов — в преддверии новогодних праздников этот ассортимент еще расширяется», — указывает Богданов.

Среди наиболее популярных сортов в ассортименте он называет турецкие и абхазские мандарины, клементины, «муркотт», «надоркотт», мини-мандарины, гибриды с листьями и азиатский сорт «халлабон».

По словам агроэксперта, управляющего партнера Agro and Food Communications Ильи Березнюка, поставки мандаринов из ряда ключевых стран-поставщиков действительно увеличились, хотя общий импорт за 11 месяцев немного сократился — в основном из-за уменьшения поставок из Египта. «Однако рост импорта из Марокко — это положительный момент, поскольку оттуда поступает популярный сорт мандаринов, который так любят в России», — говорит собеседник NEWS.ru.

Что будет с ценами на мандарины к Новому году

За последний год минимальная цена на мандарины в крупных торговых сетях снизилась: сейчас она начинается от 100 рублей за килограмм, что в среднем на 25% меньше показателя прошлого года, отмечает Богданов.

По мнению Березнюка, перед Новым годом стоимость мандаринов может еще больше снизиться. «Возможна коррекция в сторону снижения, поскольку рынок ожидает полного насыщения предложения. Уже сейчас наблюдается большое количество продукции в ретейле — как оптовые, так и розничные цены находятся примерно на уровне прошлого года, поэтому серьезных изменений мы не фиксируем», — комментирует эксперт.

По его словам, стоимость мандаринов может снизиться на 5–10% с учетом предновогодних акций и скидок.

Это мнение разделяет гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. Несмотря на рост спроса в преддверии Нового года, в ноябре и декабре на рынке мандаринов традиционно наблюдается снижение цен, говорит он. Спрос растет, но предложение растет еще более значительно.

«Анализ данных прошлого года показывает, что в период с середины ноября по конец декабря цены на мандарины снизились в общей сложности на 6%. Аналогичная динамика ожидается и в текущем году», — прогнозирует собеседник NEWS.ru.

