Список деликатесов, которые подорожают и подешевеют перед Новым годом

Предновогодний период — традиционное время ажиотажного спроса в продуктовом ретейле. Этот год не станет исключением. Впрочем, аналитики не ждут серьезных ценовых всплесков в рознице. Сети закупаются впрок, и полки пустовать явно не будут. О том, что будет с ценами на самые популярные деликатесы накануне Нового года, — в материале NEWS.ru.

Сколько будут стоить икра и красная рыба к Новому году

Излюбленные россиянами деликатесы — икра и красная рыба — перед новогодними праздниками могут подорожать в рознице на 5–7%, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко. Несмотря на то что абсолютные ценовые показатели могут превысить указанные уровни, темпы их роста будут все же ниже рекордных прошлогодних значений, указывает эксперт.

Согласно подсчетам, средние потребительские цены по России на рыбу лососевых пород могут превысить 1400 рублей за килограмм, а на красную икру — 9900 рублей за килограмм.

Гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов полагает, что к концу года икра подешевеет на 5–7%.

«Непосредственно за одну-две недели перед Новым годом возможно некоторое повышение цены в отдельных торговых точках, но реальных предпосылок для такого роста нет, поскольку производство выросло», — поясняет собеседник NEWS.ru.

В январе — сентябре 2025 года в России произвели 10,8 тыс. тонн красной икры — на 37,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Цены в опте пошли вниз, розница также начала снижение цен.

По прогнозу эксперта, по итогам всего 2025 года производство лососевой икры достигнет 13,0 тыс. тонн, что не позволит ценам расти.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Подорожают ли другие популярные продукты

К Новому году продукты не подорожают — к такому выводу приходит экономист и винодел Олег Николаев. Он скептически относится к традиционным «предновогодним пугалкам» о взлете цен. По его мнению, товары, которые и так круглый год в избытке на полках, вряд ли резко подорожают именно в декабре. Да, спрос возрастет, но ретейлеры к этому готовы: они заранее формируют запасы, чтобы максимизировать выручку в период ажиотажа. «Если один магазин попытается сильно завысить цены, покупатель просто уйдет к конкуренту», — говорит собеседник NEWS.ru.

Предприниматель Николай Пальченко смотрит на ситуацию иначе. Он уверен, что рост цен перед праздниками — это неизбежность: спрос растет, а у торговых сетей нет причин «щадить потребителя». Более того, из-за роста издержек по итогам года розница и оптовики будут рады возможности поднять цены, указывает собеседник NEWS.ru. Государство, по его мнению, вряд ли станет вмешиваться.

При этом оба эксперта сходятся в одном: резкого скачка цен ждать не стоит. Николаев подчеркивает, что инфляция связана с более глубокими факторами, а не с календарем. Пальченко добавляет, что и причин для снижения цен тоже нет, — это могло бы сигнализировать о падении доходов населения, чего пока не наблюдается.

Что будет с ценами на алкоголь

Большие сети перед Новым годом закупаются впрок, поскольку ожидают ажиотажный предпраздничный спрос, говорит в беседе с NEWS.ru управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. «Некоторые товары могут все равно подорожать на 3–5%, к примеру алкоголь. Особенно это касается шампанского», — прогнозирует он.

Аналогичное мнение в разговоре с NEWS.ru высказал эксперт КГ «Полилог» Руслан Андреев. «Скорее всего, подорожает алкоголь, в особенности шампанские вина и крепкие напитки. Здесь ценник может вырасти на 5–7%», — уточняет эксперт.

Впрочем, чаще всего ретейл старается все-таки сдерживать цены, говорят эксперты. Поскольку покупательная способность и спрос тщательно анализируются заранее, в текущем году аналитики не предвидят существенного скачка цен.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что будем с ценами на мандарины

Несмотря на рост спроса в преддверии Нового года, в ноябре и декабре на рынке мандаринов традиционно наблюдается снижение цен, подчеркивает Плугов. Спрос растет, но предложение растет еще более значительно, объясняет он. Начинается сезон сбора урожая в странах-поставщиках, таких как Турция и Абхазия. Если летом мандаринов практически нет, то к осенне-зимнему периоду их объемы на рынке резко увеличиваются, что и оказывает понижающее давление на цены.

«Анализ данных прошлого года показывает, что в период с середины ноября по конец декабря цены на мандарины снизились в общей сложности на 6%. Аналогичная динамика ожидается и в текущем году», — говорит эксперт.

При этом сегодняшние цены уже на 5,2% ниже, чем были в это же время год назад, добавляет он. Это «снижение год к году» во многом объясняется благоприятной курсовой разницей — например, если сравнить курс рубля в октябре этого года и прошлого.

Стоит ли закупаться продуктами заранее

Тем не менее опрошенные NEWS.ru эксперты рекомендуют уже сейчас обратить внимание на различные акции в торговых сетях, особенно в «черную пятницу», и приобрести продукты с большим сроком годности про запас. Заранее можно купить шампанское, коньяк, консервы, колбасы и сладости, советует доцент кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Жильцова.

По наблюдениям эксперта, рост цен на продукты постепенно начинается в середине ноября. Их снижение происходит уже после новогодних каникул, примерно к 7–9 января. Специалист замечает, что подешеветь в этот период могут лишь скоропортящиеся сезонные фрукты, например мандарины, апельсины и ананасы.

Читайте также:

Икра, лосось и селедка: что будет с ценами к Новому году, ждать ли снижения

В магазинах могут запретить ценники за 100 г: как это поможет сэкономить

До 4000 рублей за кг: цены на кофе рванули вверх, как они вырастут в 2026-м