До 4000 рублей за кг: цены на кофе рванули вверх, как они вырастут в 2026-м

Стоимость растворимого кофе в России впервые подскочила выше 4000 рублей. Зерновой и молотый также подорожали. На этом фоне спрос на него начал падать. NEWS.ru рассказывает, что будет дальше с ценами на кофе, чай и какао.

Как выросла стоимость кофе за год

В сентябре стоимость килограмма растворимого кофе в России превысила 4000 рублей, следует из данных Росстата.

Натуральный растворимый кофе подорожал до 4006 рублей за килограмм против 3988 в августе. За год ценник вырос на 18,3%. Еще более ощутимо поднялись цены на зерновой молотый кофе — до 1994 рублей за килограмм, это на 29,3% больше, чем год назад. На 13,6% выросла стоимость кофе в общепите — до 110,9 рубля за стаканчик.

По данным аналитиков «Чек Индекса», предоставленным NEWS.ru, летом (июнь — август) средняя цена кофе в рознице увеличилась до 829 рублей — это на 12% выше уровня 2024 года.

Средний чек на зерновой кофе подскочил на 22%, до 1508 рублей за упаковку, на растворимый — на 11%, до 461 рубля за упаковку. Медианная цена молотого кофе составила 650 рублей за упаковку, и за год показатель также продемонстрировал рост — на 16%. Средний чек покупок кофе в капсулах увеличился на 17%, достигнув 881 рубля за упаковку.

На фоне продолжающегося подорожания кофе спрос на него начал падать. Число покупок разных видов кофе в июне — августе снизилось на 4–11% год к году, отмечают аналитики «Чек Индекса».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Почему цены на кофе растут

Такой рост цен объясняется увеличением стоимости кофе в мире: арабика за последний год подорожала примерно в полтора раза, а более дешевая робуста — в 1,4 раза только за последние три месяца. В Международной организации по кофе основной причиной подорожания называют неблагоприятную ситуацию с урожаем у основного производителя — Бразилии. На рынок давят и американские пошлины, введенные против бразильского кофе, из-за чего обжарщики из США пытаются закупиться впрок. Тем временем европейские производители наращивают запасы перед вступлением в силу регулирования ЕС о вырубке лесов.

По мнению доцента кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольги Лебединской, помимо традиционных причин (инфляция, рост логистических затрат по всему миру, погодные условия), кофе дорожает из-за проблем с проведением платежей, роста стоимости рабочего времени сотрудников и аренды.

«Еще один фактор — высокий уровень концентрации рынка, который становится практически безальтернативным», — объясняет она. В 2024 году основным поставщиком кофе в Россию стала Бразилия, существенно потеснив Вьетнам. С начала 2025 года российские компании купили у бразильских фермеров зерен на $287,9 млн, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кофейные плантации Фото: Alf Ribeiro/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Альтернатива бразильскому кофе — зерна, выращиваемые в Лаосе, но вопрос с логистикой пока не решен», — признает Лебединская. К тому же нужно понимать, что если в России речь идет прежде всего о нишевом дополнении к существующим поставкам из Бразилии и Вьетнама, то для Лаоса — о диверсификации рынков без критического роста издержек.

Что будет с ценами на кофе дальше

Рост биржевых цен «выйдет» на розничный рынок с опозданием в шесть месяцев, поэтому новые цены мы увидим не раньше весны, прогнозирует Лебединская.

Хотя многие кофейни, предвосхищая события, используют стратегию постепенного повышения цен на свою продукцию, замечает она. Если ранее можно было сэкономить на замене сортов, то сейчас арабика и робуста практически сравнялись в цене.

«Выход в данном случае у кофеен — расширение альтернативы, популяризация других напитков (например, матча, цикорий и др.), расширение линейки с напитками с большим содержанием молока», — перечисляет Лебединская. По этой причине чистый американо и эспрессо будут расти в цене быстрее, предупреждает она.

По прогнозу гендиректора экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексея Плугова, по итогам 2025 года будет отмечаться рекорд среднегодовых мировых цен на кофе, сопоставимый с кофейным кризисом 1977 года.

«В 2026 году цены продолжат оставаться на высоких отметках, но все-таки будут несколько ниже уровня 2025 года — на 10–15%», — говорит собеседник NEWS.ru.

Как обстоят дела с ценами на чай и какао

По данным Росстата, по состоянию на 6 октября стоимость черного чая составила 1351,9 рубля за килограмм. За неделю она выросла на 0,04%, за год — на 7,3%. То есть чай дорожал медленнее, чем росла общая годовая инфляция (8,1% на 6 октября).

По оценкам «АБ-Центра», зеленый чай вырос в цене на 3,9%, а черный в пакетиках — и вовсе всего лишь на 1,6%. Его средняя стоимость составила 84,7 рубля (25 пакетиков).

Что касается какао, то в сентябре розничные цены на какао-порошок выросли год к году на 7,1%, до 1139 рублей за килограмм.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам Плугова, пока на мировом рынке чая ощутимых ценовых колебаний (таких, что выбиваются за рамки сезонных изменений) не наблюдается. Однако в 2026 году мировые цены на чай могут вырасти в пределах 8–12%, считает собеседник NEWS.ru. Говоря о какао, Плугов допустил «умеренное» снижение цен на какао-бобы. «В 2026 году мировые цены будут на 5–10% ниже среднегодовых значений за 2024-й и 2025-й, но останутся существенно выше уровня, который отмечался в 2022–2023 годах», — считает он.

