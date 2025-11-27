День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 20:39

Володин обратился к коллеге из Китая после трагедии в Гонконге

Володин выразил соболезнования китайской стороне после пожара в Гонконге

Пожар в здании в Гонконге Пожар в здании в Гонконге Фото: Vernon Yuen/Keystone Press Agency/Global Look Press
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил соболезнования в связи с человеческими жертвами при пожаре в гонконгском жилом комплексе, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Российский спикер адресовал свои слова председателю постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования председателю постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи в связи с многочисленными жертвами в результате крупного пожара в жилом комплексе Специального административного района Гонконг, — говорится в сообщении.

Ранее газета South China Morning Post сообщила о росте числа жертв пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге до 83 человек. По предварительной информации, трагедия случилась из-за возгорания бамбуковых строительных лесов, используемых для реновации. Огонь быстро распространился на все восемь зданий комплекса.

После того как стало известно о пожаре, президент России Владимир Путин направил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину. В своем обращении российский лидер попросил передать слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших.

Вячеслав Володин
Госдума
Китай
Гонконг
пожары
соболезнования
