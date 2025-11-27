Володин обратился к коллеге из Китая после трагедии в Гонконге

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил соболезнования в связи с человеческими жертвами при пожаре в гонконгском жилом комплексе, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Российский спикер адресовал свои слова председателю постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Ранее газета South China Morning Post сообщила о росте числа жертв пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге до 83 человек. По предварительной информации, трагедия случилась из-за возгорания бамбуковых строительных лесов, используемых для реновации. Огонь быстро распространился на все восемь зданий комплекса.

После того как стало известно о пожаре, президент России Владимир Путин направил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину. В своем обращении российский лидер попросил передать слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших.