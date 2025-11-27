День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 20:41

В Японии китайский турист сорвался с ограждения и погиб

Скорая помощь в Японии Скорая помощь в Японии Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Китайский турист сорвался с ограждения в аэропорту в Японии, потерял сознание после падения и погиб, пишет Tokyo Weekender. Трагедия произошла в воздушной гавани Кансай недалеко от города Осака.

Полиция прибыла на место происшествия после того, как прохожие сообщили о молодом человеке примерно 20 лет, висящем на перилах ограждения возле четвертого этажа терминала 1. Когда сотрудники правоохранительных органов попытались его спасти, он упал сначала на второй этаж, а затем — на первый. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. В настоящее время местные власти проводят расследование обстоятельств случившегося.

До этого житель Стерлитамака получил серьезную травму во время катания на водных горках в Турции. В первый день пребывания он вместе с детьми решил покататься на водных аттракционах, где при спуске получил перелом шеи. После происшествия пострадавшему провели срочную операцию.

Ранее в турецком городе Эрзинджан погиб гражданин России, управлявший мотоциклом. 40-летний мужчина передвигался в составе группы друзей, когда на новой окружной трассе Эрзинджан — Сивас произошло столкновение с дорожным ограждением. От сильного удара мотоциклиста выбросило с проезжей части, в результате чего он лишился ноги.

Китай
Азия
Япония
инциденты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британия сняла санкции с российской нефтяной компании
Стало известно решение МОК по допуску российских фигуристов на Олимпиаду
В российском регионе задержали двух менеджеров за взятки
Раскрыты причины постоянного чувства голода
В Европе жестоко расправились с 21-летним украинцем
Комета-пришелец 3I/ATLAS показала загадочный хвост
Что делать, если ребенок стал наркоманом: как не довести ситуацию до рехаба
Россиянин рассказал, как беременная супруга упала в роддоме и умерла
Мужчина вернул память спустя 45 лет после аварии
Треска в томатном соусе с оливками и каперсами: вкусный ужин за 25 минут
В Японии китайский турист сорвался с ограждения и погиб
Володин обратился к коллеге из Китая после трагедии в Гонконге
Один медиахолдинг поглотил URA.RU на фоне ареста редактора
Заворотнюк, жизнь в США, поездки в Крым: куда пропала Екатерина Дубакина
В МИД России призвали Молдавию перестать врать
Власти России одобрили закон о «безвизе» с одной курортной страной
Путин дал Трампу один сигнал по его мирному плану
В Таганроге простились с двумя погибшими из-за атаки ВСУ
«Насколько я помню»: Рютте оконфузился во время пресс-конференции НАТО
Новогодняя Орейро и бесстрашная Боярская: гид по киноновинкам недели
Дальше
Самое популярное
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.