В Японии китайский турист сорвался с ограждения и погиб

Китайский турист сорвался с ограждения в аэропорту в Японии, потерял сознание после падения и погиб, пишет Tokyo Weekender. Трагедия произошла в воздушной гавани Кансай недалеко от города Осака.

Полиция прибыла на место происшествия после того, как прохожие сообщили о молодом человеке примерно 20 лет, висящем на перилах ограждения возле четвертого этажа терминала 1. Когда сотрудники правоохранительных органов попытались его спасти, он упал сначала на второй этаж, а затем — на первый. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. В настоящее время местные власти проводят расследование обстоятельств случившегося.

До этого житель Стерлитамака получил серьезную травму во время катания на водных горках в Турции. В первый день пребывания он вместе с детьми решил покататься на водных аттракционах, где при спуске получил перелом шеи. После происшествия пострадавшему провели срочную операцию.

Ранее в турецком городе Эрзинджан погиб гражданин России, управлявший мотоциклом. 40-летний мужчина передвигался в составе группы друзей, когда на новой окружной трассе Эрзинджан — Сивас произошло столкновение с дорожным ограждением. От сильного удара мотоциклиста выбросило с проезжей части, в результате чего он лишился ноги.