Треска в томатном соусе с оливками и каперсами: вкусный ужин за 25 минут

Треска в томатном соусе — идеальное блюдо, когда хочется легкого, ароматного и очень сочного рыбного ужина. В рецепте используется 500 г филе трески, 300 мл томатного соуса или дробленых томатов, по 2 столовые ложки каперсов и нарезанных маслин (лучше крупных черных), 1 луковица, 2 зубчика чеснока и чайная ложка паприки.

Лук и чеснок обжаривают на капле масла до мягкости, всыпают паприку, добавляют томаты и пассеруют 5–7 минут. Далее в соус выкладывают кусочки трески, присаливают, добавляют каперсы и оливки. Рыба запекается в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 20–25 минут, оставаясь нежной и не распадающейся. Соус становится густым, насыщенным и отлично подчеркивает мягкий вкус трески.

Такое блюдо идеально сочетается с рисом, кускусом или просто свежим хлебом. Ароматный и полезный ужин готов буквально за четверть часа.

Ранее мы рассказали, как приготовить болгарский гювеч.

