Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 05:46

Быстрый ужин за 25 минут: готовлю треску по рецепту из солнечной Сицилии — вкус Средиземноморья без хлопот

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо — идеальный выбор для полезного и быстрого ужина. Нежная треска, томленная в собственном соку с ярким миксом томатов и оливок, готовится практически без вашего участия.

Для блюда мне понадобится: филе трески (500 г), томаты черри (300 г), оливки без косточек (20 шт.), красный лук (1 шт.), чеснок (2–3 зубчика), прованские травы, соль, перец, оливковое масло.

Разогреваю духовку до 200 °C. Филе трески промываю, обсушиваю и нарезаю на порционные куски. Солю и перчу с обеих сторон. Красный лук нарезаю тонкими полукольцами. Чеснок измельчаю пластинами. Томаты черри разрезаю пополам. Оливки режу на половинки. В жаропрочную форму выкладываю лук, чеснок и половину томатов черри. Сбрызгиваю оливковым маслом и посыпаю щепоткой прованских трав. Сверху распределяю куски трески кожей вниз. Рядом выкладываю оставшиеся томаты и оливки. Снова сбрызгиваю все оливковым маслом и посыпаю оставшимися травами. Отправляю форму в духовку на 20–25 минут. Готовность определяю по мякоти рыбы — она должна легко расслаиваться вилкой и стать непрозрачной. Подаю сразу же, полив образовавшимся в форме ароматным соком. Идеальный гарнир — киноа, булгур или просто свежий хлеб.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Читайте также
Хрустящий картофель вместо сухариков: этот салат перевернет ваше представление о текстурах
Общество
Хрустящий картофель вместо сухариков: этот салат перевернет ваше представление о текстурах
Этот десерт — то, что нужно после праздников: легкий и нежный — готовлю так, и организм говорит спасибо
Общество
Этот десерт — то, что нужно после праздников: легкий и нежный — готовлю так, и организм говорит спасибо
Диетолог назвала дешевую и одновременно полезную рыбу
Общество
Диетолог назвала дешевую и одновременно полезную рыбу
Минус килограммы без диет: запеченный минтай с овощами для легкого ужина
Семья и жизнь
Минус килограммы без диет: запеченный минтай с овощами для легкого ужина
Новый рецепт для завтрака с яйцами: хрустящие трубочки из лаваша с яичной начинкой
Общество
Новый рецепт для завтрака с яйцами: хрустящие трубочки из лаваша с яичной начинкой
еда
рыба
рецепты
томаты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе раскрыли последствия разрыва отношений с РФ для экономики ФРГ
В РФ могут увеличить надбавку к пенсии на уход до МРОТ для двух категорий
Трамп решил вывести США из украинского научного центра
Рассекреченные документы США раскрыли позицию Буша-младшего по России
На Кубани обломки БПЛА рухнули на проезжую часть
Луна получила одобрение Госдепа на визит четырех депутатов Госдумы
Трамп рассказал, как прошел телефонный разговор с президентом Колумбии
«Запад» уничтожил 95 дронов и 49 пунктов управления БПЛА ВСУ
Гинцбург заявил, что некоторым больным уже готовят вакцину от рака
Минтранс сообщил о полномасштабной стройке на всей трассе ВСМ в 2026 году
Гороскоп 8 января: кому стоит быть начеку? Кого ждут полезные знакомства?
ВСУ без связи, сотня уничтоженных БПЛА: успехи ВС РФ к утру 8 января
ВСУ потеряли 33 блиндажа и четыре терминала Starlink
В Роспатенте зарегистрирован товарный знак от McDonald's
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 января
Названо число погибших от удара США по Венесуэле
К чему снится нападение медведя: предупреждение или сила?
Фон дер Ляйен признала недостаток Евросоюза
«Армия мечты»: Трамп предложил увеличить военный бюджет США
Трамп одобрил новые санкции конгресса против России
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.