01 февраля 2026 в 11:32

Иран признал армии стран Евросоюза террористическими организациями

Мохаммад-Багер Галибаф Мохаммад-Багер Галибаф Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Парламент Ирана признал вооруженные силы стран — членов ЕС террористическими организациями, заявил его спикер Мохаммад-Багер Галибаф. По его словам, которые передает агентство IRIB, это сделано в ответ на объявление террористами Корпуса стражей Исламской революции.

Согласно статье семь закона «Об ответных действиях», в ответ на объявление КСИР террористической организацией вооруженные силы европейских стран считаются террористическими группировками, и последствия этих действий будут лежать на ЕС, — говорится в сообщении.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Европейский союз официально включил иранский КСИР в список террористических организаций. Она пояснила, что такое решение мотивировано многочисленными жертвами во время последней волны антиправительственных манифестаций в стране.

До этого Евросоюз также расширил экспортные ограничения против Ирана. Согласно документу, под запрет попали поставки компонентов и технологий, которые используются в производстве беспилотных летательных аппаратов и ракет.

Иран
Евросоюз
КСИР
обвинения
