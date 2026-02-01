Иран признал армии стран Евросоюза террористическими организациями

Парламент Ирана признал вооруженные силы стран — членов ЕС террористическими организациями, заявил его спикер Мохаммад-Багер Галибаф. По его словам, которые передает агентство IRIB, это сделано в ответ на объявление террористами Корпуса стражей Исламской революции.

Согласно статье семь закона «Об ответных действиях», в ответ на объявление КСИР террористической организацией вооруженные силы европейских стран считаются террористическими группировками, и последствия этих действий будут лежать на ЕС, — говорится в сообщении.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Европейский союз официально включил иранский КСИР в список террористических организаций. Она пояснила, что такое решение мотивировано многочисленными жертвами во время последней волны антиправительственных манифестаций в стране.

До этого Евросоюз также расширил экспортные ограничения против Ирана. Согласно документу, под запрет попали поставки компонентов и технологий, которые используются в производстве беспилотных летательных аппаратов и ракет.