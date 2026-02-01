Зимняя Олимпиада — 2026
Завтрак без хлопот из обычной капусты: сытное блюдо на сковороде, которое готовлю, когда совсем нет времени

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В нашем ритме жизни все чаще хочется простых и понятных рецептов, которые не требуют долгой готовки. Этот вариант выручает меня, когда нужно быстро накормить семью вкусным и питательным завтраком. Минимум продуктов, а результат приятно удивляет.

Для блюда беру белокочанную капусту — 200 г, два яйца, 2 ст. л. муки, соль и перец по вкусу, а также масло для жарки. Капусту тонко шинкую, если она жестковатая, слегка присаливаю и немного приминаю руками. Яйца отдельно взбиваю, добавляю соль и перец, затем соединяю с капустой и всыпаю муку. Массу хорошо перемешиваю до однородности. Сковороду разогреваю с маслом, выкладываю всю смесь и аккуратно разравниваю лопаткой. Жарю на среднем огне по 5–7 минут с каждой стороны до румяной корочки. Получается сытно, бюджетно и по-домашнему очень вкусно.

Ранее сообщалось, что крабовые палочки часто используют в салатах в сыром виде, но есть хитрость, которая сделает блюдо куда интереснее. Если слегка обжарить этот привычный ингредиент, он приобретет насыщенный вкус и приятную текстуру.

