Завтрак без хлопот из обычной капусты: сытное блюдо на сковороде, которое готовлю, когда совсем нет времени

В нашем ритме жизни все чаще хочется простых и понятных рецептов, которые не требуют долгой готовки. Этот вариант выручает меня, когда нужно быстро накормить семью вкусным и питательным завтраком. Минимум продуктов, а результат приятно удивляет.

Для блюда беру белокочанную капусту — 200 г, два яйца, 2 ст. л. муки, соль и перец по вкусу, а также масло для жарки. Капусту тонко шинкую, если она жестковатая, слегка присаливаю и немного приминаю руками. Яйца отдельно взбиваю, добавляю соль и перец, затем соединяю с капустой и всыпаю муку. Массу хорошо перемешиваю до однородности. Сковороду разогреваю с маслом, выкладываю всю смесь и аккуратно разравниваю лопаткой. Жарю на среднем огне по 5–7 минут с каждой стороны до румяной корочки. Получается сытно, бюджетно и по-домашнему очень вкусно.

