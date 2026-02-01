Салат для экономных и занятых хозяек: простой рецепт из куриной печени, который всегда выручает к столу

Когда не хочется долго думать, чем удивить домашних или гостей, меня всегда спасает один проверенный вариант. Этот салат хорош тем, что готовится быстро, стоит недорого и при этом получается сытным и очень вкусным. А главное — ингредиенты почти всегда есть под рукой.

Салат называется «Бюджетник», и он полностью оправдывает свое имя. Всего четыре основных продукта, никакой экзотики и лишних трат, а результат нравится даже тем, кто к печени относится настороженно. Куриную печень — 700 граммов — отвариваю в подсоленной воде с лавровым листом: после закипания варю 3–4 минуты и даю настояться еще 5 минут. Лук — 5 штук — режу полукольцами и обжариваю до мягкости, добавляя соль и перец по вкусу. Маринованные огурцы — 400 граммов — нарезаю мелко, так же поступаю и с остывшей печенью. Все смешиваю, заправляю майонезом — 130 граммов, украшаю зеленым луком. Салат получается нежным, ароматным и исчезает со стола первым.

