01 февраля 2026 в 07:53

Ребенок стал жертвой ДТП с автобусом в Мюнхене

В Мюнхене 13-летняя девочка стала жертвой ДТП с автобусом

Фото: IMAGO/Henricus Lüschen/Global Look Press
Девочка стала жертвой аварии с рейсовым автобусом в Мюнхене, в районе Трудеринг на улице Фельдбергштрассе, пишет газета Bild. Журналисты уточнили, что еще 18 человек пострадали.

В Мюнхене объявили крупную тревогу для экстренных служб: в субботу днем рейсовый автобус врезался в здание. В результате аварии погибла 13-летняя девочка. Еще 18 человек получили травмы, — указало издание.

В материале сказано, что автобус выехал за пределы проезжей части. После этого транспортное средство проломило живую изгородь и фасад здания, а затем врезалось в бетонную стену.

До этого смертельное ДТП с участием самосвала и двух легковых автомобилей произошло на федеральной трассе М-5 «Урал» в Башкирии. Четыре человека погибли на месте происшествия до приезда медиков.

Ранее страшное ДТП с пассажирским автобусом произошло в Любинском районе Омской области. По словам губернатора региона Виталия Хоценко, в результате аварии были пострадавшие и погибшие. Получившим травмы была оказана вся необходимая медицинская помощь.

