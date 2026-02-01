Ребенок стал жертвой ДТП с автобусом в Мюнхене

Девочка стала жертвой аварии с рейсовым автобусом в Мюнхене, в районе Трудеринг на улице Фельдбергштрассе, пишет газета Bild. Журналисты уточнили, что еще 18 человек пострадали.

В Мюнхене объявили крупную тревогу для экстренных служб: в субботу днем рейсовый автобус врезался в здание. В результате аварии погибла 13-летняя девочка. Еще 18 человек получили травмы, — указало издание.

В материале сказано, что автобус выехал за пределы проезжей части. После этого транспортное средство проломило живую изгородь и фасад здания, а затем врезалось в бетонную стену.

