01 февраля 2026 в 07:00

В Калифорнии на шоссе столкнулись 59 машин из-за сильного тумана

Почти 60 машин попали в аварию на шоссе в Калифорнии из-за непогоды и плотного тумана, сообщает дорожный патруль штата в соцсетях. Представители ведомства уточнили, что дорогу заблокировали, 10 человек пострадали, передает телеканал ABC KFSN.

Патруль находится на месте столкновения 59 автомобилей на шоссе 99. Дорога заблокирована в обоих направлениях. 10 человек были направлены в местную больницу для лечения травм, — указали журналисты.

Ранее массовое дорожно-транспортное происшествие произошло в Ломоносовском районе Ленинградской области. В результате аварии на трассе «Нарва» вблизи деревни Шундорово травмы получили пять человек. Все пострадавшие были доставлены в больницу с травмами, которые медики классифицировали как средней степени тяжести. По факту происшествия полицейскими инициирована проверка.

До этого на трассе М-5 «Урал» микроавтобус с пассажирами попал в аварию, в результате которой погиб водитель. Автомобиль следовал по маршруту из города Сатки в Уфу. В салоне в момент ДТП находились три пассажира. По предварительной версии, водитель рейсового Volkswagen не смог выдержать безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовым автомобилем Scania.

