«В первых рядах»: ВСУ стали отправлять на убой обученные на Западе бригады ТАСС: обученные за границей бригады ВСУ бросают на самые горячие направления СВО

Украинское командование отправляет подготовленные на Западе бригады ВСУ воевать в первых рядах на самые тяжелые направления, заявил в беседе с ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, военнослужащих, прошедших обучение за границей, отправляют на фронт независимо от состояния здоровья.

Военнослужащие из бригад, подготовленных за границей, независимо от состояния здоровья в первых рядах отправляются на самые горячие направления СВО, — подчеркнул собеседник агентства.

В то же время в зоне боевых действий оказывается лишь четверть от общего числа мобилизованных ТЦК (аналог военкомата на Украине), уточнил источник. Остальные, по его сведениям, списываются по здоровью, как только попадают в бригады после учебной воинской части.

Ранее украинский военнопленный Вячеслав Танцюра рассказал, что полковник ВСУ систематически отнимал у бойцов банковские карты и забирал их деньги. По его словам, офицер использовал эти средства для азартных игр. Он добавил, что при возникновении проблем со Starlink командир также избивал дежурного связиста.

До этого стало известно, что украинская армия потеряла за январь в зоне СВО более 38,5 тыс. бойцов. В частности, с 1 по 9 января ВСУ потеряли 11 355 человек, с 10 по 16 января — 8695, с 17 по 23 января — 8810, с 24 по 31 января — 9785 военнослужащих.