Экс-премьера Украины объявили в розыск в России

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка объявили в розыск в России. Согласно информации, опубликованной в базе данных Министерства внутренних дел РФ, чиновник разыскивается по уголовной статье, однако по какой именно — не уточняется.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК, <...> переобъявлен, — говорится в сообщении.

В 2023 году СК РФ заочно предъявил обвинения трем бывшим украинским чиновникам в преступлениях, которые были связаны с антитеррористической операцией в Донбассе. В их числе оказался и Яценюк. Кроме того, в 2017 году российский суд заочно арестовал экс-премьера в том числе за участие в вооруженной группе и умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.

Ранее московский суд заочно арестовал командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапу в рамках уголовного дела о подрыве Крымского моста 17 июля 2023 года. Кроме того, военному заочно предъявили обвинение в организации атак дронов на регионы РФ.

До этого Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова. Он покинул страну 10 лет назад и сейчас проживает в США. Следователь заявил, что Билалова также объявили в международный розыск. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.