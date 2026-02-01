Подросток за год «накопил» более пяти уголовных дел по тяжелым статьям

Подросток за год «накопил» более пяти уголовных дел по тяжелым статьям В Иркутске против подростка возбудили дело о подготовке теракта в Подмосковье

Уголовные дела о госизмене и подготовке теракта в Московской области возбудили в отношении подростка из Иркутска, сообщает РИА Новости. На момент ареста молодой человек учился в 11 классе. В апреле 2025 года суд отправил его в СИЗО по делу об участии в деятельности террористической организации.

В июле на юношу возбудили дело об оправдании террористической деятельности, а в сентябре — дела о публичных призывах к терроризму, а также о склонении к террористической деятельности или финансировании терроризма. Затем было возбуждено новое дело по факту подготовки теракта в Подмосковье.

В ноябре появилось дело о госизмене, связанное с финансированием иностранной организации, деятельность которой направлена против России. В декабре прошлого года уголовные дела соединили в одно производство. При этом подросток попытался скрыться от органов предварительного следствия.

Ранее суд в Москве заочно арестовал командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапу в рамках уголовного дела о подрыве Крымского моста 17 июля 2023 года. Согласно материалам дела, его также объявили в международный розыск.