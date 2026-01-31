Зимняя Олимпиада — 2026
Не месить — смешать и вылить на противень: пицца на жидком тесте — элементарный рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Открыт рецепт идеальной пиццы для ленивых: готовится на жидком тесте, которое не нужно месить — достаточно смешать ингредиенты и вылить на противень.

Тесто по консистенции напоминает густую сметану, а в процессе запекания оно поднимается и превращается в нежную, воздушную, но в меру плотную основу с румяными краями.

Для приготовления понадобится: 200 мл кефира или молока комнатной температуры, 2 яйца, 150 г муки (около 1 стакана), 1/2 ч. л. соды или 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли и сахара; для начинки — 100 г ветчины, 150 г твердого сыра, 3–4 ст. л. томатного соуса. В глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром. Влейте кефир и снова взбейте. Просеивая, добавьте муку и разрыхлитель. Тщательно перемешайте венчиком. Противень застелите бумагой для выпечки и смажьте маслом. Вылейте тесто, сверху смажьте томатным соусом. Разложите нарезанную соломкой или кубиками ветчину, помидоры и другие выбранные ингредиенты, посыпьте все тертым сыром. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте пиццу 20–25 минут до золотистой корочки на тесте и полного расплавления сыра.

Ранее стало известно, как приготовить картофельную пиццу без теста.

пицца
рецепты
выпечка
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
