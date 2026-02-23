Зимняя Олимпиада — 2026
Забудьте про сухое печенье! Творожно-апельсиновое — влажное, рассыпчатое, с яркой кислинкой. Готовится из простых продуктов за полчаса

Секрет необычной текстуры — в апельсиновом соке. Он не делает тесто жидким, а, соединяясь с творогом и маслом, создает внутри готового печенья микроскопические влажные кармашки. Поэтому оно так приятно крошится во рту, но при этом остается мягким и долго не черствеет.

Для печенья 100 граммов холодного маргарина (или сливочного масла) натираю на крупной терке прямо в миску с мукой. Добавляю щепотку соли. Перетираю руками в мелкую крошку. К творогу (300 г) добавляю одно яйцо, цедру одного апельсина и 50 мл свежевыжатого апельсинового сока. Хорошо перемешиваю вилкой до относительно однородной массы. Соединяю творожную смесь с масляно-мучной крошкой. Добавляю 1 чайную ложку разрыхлителя. Быстро и аккуратно замешиваю мягкое, однородное тесто. Оно будет немного липнуть к рукам. Делим тесто на 2-3 части, каждую раскатываю в пласт толщиной около 5-7 мм. Стаканом или формочкой вырезаю печенье. Собираю обрезки, снова раскатываю и вырезаю. Выкладываю заготовки на противень, застеленный бумагой для выпечки. Можно слегка присыпать сахаром или сделать узор вилкой. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 15-20 минут, пока края печенья не начнут слегка золотиться. Важно не пересушить! Готовому печенью даю полностью остыть на противне — в процессе остывания оно еще немного затвердеет. Получается нежное, рассыпчатое, с ярким апельсиновым ароматом.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

