23 февраля 2026 в 15:00

Праздничный салат «Танкист» с курицей и грибами: выкладываю в форме звезды — и закуска, и украшение мужского стола

Фото: D-NEWS.ru
Этот праздничный салат «Танкист» с курицей и грибами — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое станет настоящим украшением мужского стола 23 февраля. Его необычность в том, что из привычных продуктов получается не только сытная закуска, но и эффектное блюдо, оформленное в форме звезды. Получается обалденная вкуснятина: нежная, сочная курочка в сочетании с ароматными жареными грибами, пикантная морковь по-корейски, хрустящие орехи и расплавленный сыр создают идеальную гармонию вкусов. Каждый слой пропитывается майонезом, делая салат невероятно нежным и тающим во рту. А оформление в виде звезды придаёт блюду торжественность и подчёркивает праздничный момент.

Для приготовления вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 200 г шампиньонов, 1 луковица, 2 варёных яйца, 100 г твёрдого сыра, 100 г моркови по-корейски, 50 г грецких орехов, майонез, соль, перец и растительное масло для жарки. Грибы с луком мелко нарежьте и обжарьте до готовности. Курицу нарежьте кубиками, яйца и сыр натрите на тёрке, орехи порубите. Выкладывайте слоями в форме звезды: курица (майонез), грибы с луком, морковь по-корейски, яйца (майонез), орехи, сыр. Украсьте зеленью и гранатовыми зёрнами. Дайте настояться в холодильнике 1–2 часа.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
