Название этого салата говорит само за себя — он до безумия нежный и воздушный: «Лебединый пух»

Готовим салат «Лебединый пух». Его название говорит само за себя — он до безумия нежный и воздушный. Секрет его текстуры в идеальном сочетании ингредиентов и сырной шапочке, создающей эффект того самого лебяжьего пуха.

Для приготовления понадобится: 2 вареные картофелины, 1 крупное куриное филе (отварное), 4 вареных яйца, 200 г пекинской капусты, 150 г твердого сыра, майонез, соль, перец.

Рецепт: куриное филе мелко нарежьте или разберите на волокна. Картошку натрите на крупной терке, яйца — на мелкой, сыр — на самой мелкой терке, капусту тонко нашинкуйте. Выкладывайте слоями в такой последовательности: вареный картофель (соль, перец, сетка майонеза), куриное филе (сетка майонеза), вареные яйца (соль, сетка майонеза), пекинская капуста (сетка майонеза). Верх и бока салата обильно засыпьте тертым сыром. Уберите в холодильник минимум на 2 часа для пропитки.

