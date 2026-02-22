Салат «Весенняя нежность» для прекрасных дам: слои курочки, ананасов и сыра — легкий, воздушный, тает во рту. Идеально под бокал шампанского

Слои курочки, ананасов и сыра — этот салат «Весенняя нежность» для прекрасных дам готовится элементарно, но выглядит как произведение искусства. Его необычность в том, что сочетание нежного куриного филе, сладковатых ананасов и бархатистого сыра создает идеальный баланс, а легкая пикантность чеснока добавляет изюминку. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, сочные слои пропитываются майонезом и буквально тают во рту, оставляя приятное сливочное послевкусие. Салат настолько воздушный, что не перегружает желудок, а под бокал шампанского звучит просто божественно — идеальное угощение для праздничного стола 8 Марта.

Для приготовления вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 200 г консервированных ананасов, 150 г твердого сыра, 3 вареных яйца, 1 зубчик чеснока, майонез, соль, перец и зелень для украшения. Курицу и яйца нарежьте мелкими кубиками, ананасы — тоже кубиками, сыр натрите на крупной терке, чеснок измельчите. Выкладывайте слоями в салатник: курица (слегка смажьте майонезом), ананасы, сыр (капля майонеза), яйца (снова майонез). Повторите слои, завершая сыром. Украсьте зеленью и ягодами, дайте настояться час в холодильнике.

