Названа новая дата конца света: что нас ждет 19 мая 2027 года

21 декабря 2012 года вошло в историю как самый громкий несостоявшийся апокалипсис. Тогда мир ждал конца света по древнему календарю индейцев майя. Согласно новой волне этой теории, Армагеддон может наступить 19 мая 2027 года. На чем основано это предположение?

Почему 2012 год «отменили»

Теория об апокалипсисе 2012 года базировалась на завершении 13-го бактуна — цикла продолжительностью около 5125 лет в календаре майя. Когда катастрофы не случилось, многие вздохнули с облегчением. Но, как утверждают сторонники обновленной версии, 2012 год был не концом эпохи, а лишь ее началом — стартом так называемого переходного периода.

В основе новой хронологии лежит «гармоническая константа» — частота 144,07 Гц. По утверждениям исследователей, эта величина проявляется в движении планет по орбитам, пропорциях древних сооружений и электромагнитном резонансе Земли.

Используя эту константу, энтузиасты вычислили продолжительность «переходной фазы». Логика проста: 144,07 Гц в числовом выражении трансформируется в 14,407 года. Если прибавить этот срок к 21 декабря 2012 года, получается 19 мая 2027-го.

Нумерология даты: «код 13»

Сторонники теории обращают внимание на скрытые числовые закономерности. Если сложить все цифры даты 19 мая 2027 года (5/19/2027), получается 26:

5 + 1 + 9 + 2 + 0 + 2 + 7 = 26

26 = 2 × 13

Сакральное для майя число 13 проявляется в дате дважды. Для исследователей это не случайность, а зашифрованное послание.

«Майя не просто вычислили дату — они зашифровали ее в структуре самого числа», — утверждают сторонники теории.

Окончание эры «666»

Центральная идея новой концепции — борьба двух космических частот: 666 Hz и 144 Hz. Согласно этой теории, последние 13 тысяч лет на Земле доминировала так называемая частота хаоса — 666 Hz, известная по Библии как «число зверя». Теперь, как полагают исследователи, на смену ей приходит «частота порядка» — 144 Hz. 19 мая 2027 года трактуется как момент окончательного перехода, когда эра 666 Hz завершается.

Научного подтверждения эта теория не имеет. Базовая частота электромагнитных колебаний планеты, известная как «резонанс Шумана», держится на уровне около 7,83 Гц. И хотя в последние годы ученые фиксируют ускорение вращения Земли, это никак не связано с гипотетическим повышением частоты до 144 Гц.

Еще 11 традиций указывают на эту дату

Феномен 19 мая 2027 года примечателен не только математикой, но и тем, что эта дата, как выяснилось, совпадает с ключевыми моментами в календарях других древних цивилизаций.

В индуистском календаре 19 мая 2027 года выпадает на Ваикаси Висакам — день рождения бога Муруги, божественного воина, рожденного из третьего глаза Шивы для уничтожения демона дисгармонии Таракасуры.

Нашли указание на частоту 144 Гц и в Книге Откровения. В главе 7 упоминаются 144 тысячи запечатленных — «из всех колен Израилевых». Сторонники теории трактуют это не как число людей, а как «частотную подпись»: 144 × 1000: те, кто «настроен» на частоту 144 Гц, переживут переход.

Более того, в Откровении 21 описывается Новый Иерусалим с 144 локтями в толщину стены. Это, по мнению исследователей, не архитектурная деталь, а указание на базовую частоту резонансной сетки Земли.

Есть косвенные указания на 2027 год и в древних пророчествах инков о Пачакути («перевороте мира»). Старинное послание гласит, что этот переворот или конец света случается каждые 500 лет. Последний Пачакути произошел около 1532 года (испанское завоевание). Следующий ожидается примерно в 2027–2032 годах.

Исследователи также нашли намеки на 2027 год в Коране, пророчествах индейцев хопи и ацтеков. Последние верили в пять мировых эпох (Солнц). Пятое Солнце должно было завершиться около 2012 года, в 2027 году может начаться «Шестое Солнце».

