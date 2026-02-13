Зимняя Олимпиада — 2026
Выручает всегда: заливная пицца на майонезе без дрожжей — быстрее не бывает

Фото: D-NEWS.ru
Когда нет времени на тесто и долгую возню, этот рецепт спасает на раз-два. Смешали, залили, выложили начинку — и уже через 15-10 минут на столе румяная, сочная пицца с тянущимся сыром. Продукты самые простые, а результат — как из хорошей пекарни. Нежная основа, ароматная колбаска, сочные помидоры и золотистая корочка — идеальный вариант для ужина, перекуса и неожиданных гостей.

Ингредиенты: яйца — 3 шт., майонез — 3 ст. л., мука — 5 ст. л., соль — щепотка, колбаса — 100 г, сыр — 150 г, помидор — 1 шт., растительное масло — для формы.

Яйца взбивают с солью, добавляют майонез и хорошо перемешивают. Подсыпают муку и замешивают гладкое жидкое тесто без комочков. Форму смазывают маслом, выливают тесто и разравнивают. Сверху выкладывают нарезанную колбасу, помидоры и обильно посыпают тёртым сыром. Отправляют в духовку при 200 °C на 25–30 минут до румяной корочки. Готовую пиццу немного остужают, нарезают и подают.

Ранее мы делились рецептом круче любых беляшей. Шанежки с мясом — улитки просто пальчики оближешь, а готовятся за считаные минуты.

Проверено редакцией
