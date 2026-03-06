Приноровилась печь домашние круассаны с шоколадом: простое тесто на дрожжах — получаются пушистые и воздушные

Долгое время я думала, что настоящие круассаны можно приготовить только из сложного слоёного теста. Но однажды попробовала этот домашний вариант — и теперь пеку их регулярно. Тесто получается мягкое, ароматное, а внутри прячется тёплый шоколад. Домашние съедают такие круассаны ещё горячими.

Рецепт довольно простой: обычное дрожжевое тесто, немного сливочного масла для слоёв и любимая начинка. В итоге получается выпечка с мягкой серединой и румяной корочкой — идеально к чаю или утреннему кофе.

Тёплое молоко — 250 мл, сухие дрожжи — 7 г, яйцо — 1 шт. (белок в тесто), ванильный сахар — 8 г, сахар — 3 ст. л., растительное масло — 4 ст. л., мука — 500 г, соль — 1 ч. л., сливочное масло (мягкое) — 40 г, кукурузный крахмал — 2 ст. л., шоколад — по вкусу, желток — 1 шт., молоко — 1 ст. л., сахарная пудра — по желанию.

Сначала в тёплое молоко добавляю сахар, ванильный сахар и сухие дрожжи, перемешиваю и оставляю на несколько минут. Затем добавляю яичный белок и растительное масло. Постепенно всыпаю муку с солью и замешиваю мягкое эластичное тесто. Накрываю его полотенцем и оставляю в тёплом месте примерно на час — тесто должно хорошо подняться. Подошедшее тесто делю на 7–8 частей и скатываю в шарики. Каждый шарик раскатываю в круг. Мягкое сливочное масло смешиваю с кукурузным крахмалом и тонким слоем смазываю круги теста, складывая их друг на друга. Затем аккуратно раскатываю стопку в один большой круг и разрезаю его на треугольники. На широкую часть каждого треугольника кладу кусочек шоколада и сворачиваю рулетом, формируя круассаны. Заготовки выкладываю на противень, накрываю и оставляю ещё примерно на час для расстойки. Перед выпечкой смешиваю желток с ложкой молока и смазываю круассаны сверху — так они получаются особенно румяными. Выпекаю в духовке при 180 °C около 25 минут, пока они не станут золотистыми.

