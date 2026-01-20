Вместо ужина готовлю картофельную пиццу: можно запечь в духовке или сделать на сковороде на плите

Вместо ужина готовлю картофельную пиццу. Ее можно запечь в духовке или сделать на сковороде на плите. Справится каждая хозяйка!

Картофельная основа после запекания или жарки получается плотной, хрустящей снизу и невероятно ароматной, а сочетание сыра, помидоров и ветчины создает привычный вкус пиццы.

Для основы вам понадобится: 4-5 средних вареных картофелин, 1 яйцо, 3-4 ст. л. муки, соль, перец по вкусу. Для начинки (на выбор): 2 ст. л. томатного соуса или кетчупа, 100 г ветчины, 1 помидор, 100 г тертого сыра, грибы, оливки, сладкий перец. Разомните отварной картофель в пюре без комков. Добавьте яйцо, соль, перец и муку. Замесите мягкое тесто. Разогрейте духовку до 200 °C или разогрейте сковороду. Для духовки: раскатайте тесто в круг на пергаменте, сформировав бортики. Для сковороды: выложите тесто на разогретую с маслом сковороду, разровняйте и обжарьте с одной стороны 5-7 минут до корочки, затем переверните. На основу нанесите соус, равномерно распределите начинку и обильно посыпьте сыром. Запекайте в духовке 15–20 минут или готовьте на сковороде под крышкой на среднем огне 10–12 минут до расплавления сыра.

