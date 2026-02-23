Обнародованы детали взрыва в украинском лицее Взрыв в лицее в Днепропетровске произошел из-за боеприпаса ТЦК

В одном из лицеев Днепропетровска на юго-востоке Украины во время практического занятия произошел взрыв боеприпаса, рассказала директор лицея изданию «Общественное. Новости». По ее словам, мероприятие проводилось при участии представителей территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов в России).

Во время демонстрации муляжа произошел хлопок и задымление <…>. На практические занятия, в соответствии с совместным планом действий, приезжают представители ТЦК, — рассказала она.

Ранее стало известно, что травмы получили двое учеников. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела, выясняются все обстоятельства происшествия.

Накануне в Харькове сотрудники ТЦК убили командира роты 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ лейтенанта Бобоева. По данным источника в российских силовых структурах, офицера перевели со штабной должности на передовую — командовать штурмовиками в районе Волчанских Хуторов, но он дезертировал.