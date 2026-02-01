Рост цен на смартфоны: какие и когда подорожают больше всего, причины

Производители смартфонов из Китая разослали партнерам в России сообщения о повышении цен на свою продукцию на 10–30% в феврале 2026 года, пишут СМИ. NEWS.ru разбирался, действительно ли россиян ожидает резкий рост стоимости гаджетов, что именно может подорожать и когда.

Стоит ли ждать роста цен на электронику

По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, подорожание электроники действительно стоит ожидать. Как пояснил основатель компании «ВсеИзКитая», председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации экспортеров и импортеров Андрей Коган, одной из ключевых причин является дефицит отдельных электронных компонентов, вызванный бурным развитием технологий искусственного интеллекта. Растущий спрос на чипы и сопутствующую элементную базу закономерно увеличивает производственную себестоимость.

Впрочем, несмотря на тревожные сообщения о возможном скачке цен на китайские смартфоны на 10–30%, ситуация не столь однозначна, считает Коган. По его словам, при детальном рассмотрении факторов картина становится более сложной и многослойной.

«Причины, по которым производители предупреждают партнеров о пересмотре прайсов, лежат в самой китайской экономике, а не в каких-то точечных решениях, направленных именно на российский рынок», — пояснил эксперт.

С прошлого года власти КНР последовательно идут по пути «обеления» бизнеса, продолжил он. Для производителей электроники это означает рост налоговой нагрузки и отказ от привычных схем оптимизации. Параллельно государство стало жестче подходить к возврату экспортного НДС, который раньше во многом сглаживал себестоимость поставок за рубеж.

Когда этот механизм начинает работать хуже или медленнее, производители неизбежно закладывают часть издержек в отпускные цены, уточнил Коган.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Постоянное, хоть и постепенное повышение цен на электронику уже стало рыночной нормой, заметил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян. По его словам, с выходом каждой новой модели смартфона или компьютера стоимость обычно увеличивается минимум на 15–20%.

«В этом контексте уведомления китайских производителей о повышении цен для российских партнеров вполне укладываются в общемировой тренд. Однако в нашем случае дополнительную роль играют специфические факторы: риски вторичных санкций и особенности логистических цепочек, которые также закладываются в конечную стоимость», — пояснил эксперт.

Когда цены на электронику начнут расти

Первая волна подорожания, как полагает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, ожидается уже в феврале — марте. Эксперт пояснил NEWS.ru, что в течение 2026 года можно ожидать нескольких подобных ценовых корректировок. Дополнительным фактором роста станет введение с 1 сентября так называемого технологического сбора на импорт и производство устройств, содержащих электронные компоненты.

По мнению Михаила Хачатуряна, смартфоны по обновленным ценам с высокой вероятностью появятся в продаже не ранее марта — апреля.

Что из техники подорожает в первую очередь

По мнению Муртазина, «вся электроника пойдет в рост». Это касается смартфонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров и комплектующих, перечислил эксперт, добавив, что это общемировая тенденция, а не специфика исключительно российского рынка.

Хачатурян предположил, что наиболее заметный рост затронет сегмент самых популярных в России смартфонов, в частности брендов Xiaomi, Realme, Huawei и Honor.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На сколько вырастут цены на гаджеты

По оценке Хачатуряна, для смартфонов ключевых брендов — Xiaomi, Realme, Huawei и Honor — можно ожидать максимального роста цен на уровне 25–30%. Для устройств более бюджетного сегмента, таких как Oppo, Vivo, Infinix и ряда других, увеличение стоимости, вероятно, окажется более умеренным — в пределах 10–20%.

При этом эксперт подчеркнул, что даже в условиях повышения закупочных цен высокая конкуренция на насыщенном рынке будет вынуждать ретейлеров в течение года проводить маркетинговые акции и предлагать скидки для стимулирования спроса.

В свою очередь Коган напомнил, что рост цен на китайскую электронику формируется прежде всего в юанях. Для компаний из КНР это логично: издержки увеличиваются внутри страны, и именно в национальной валюте они начинают закладывать новые уровни цен. Однако для конечного покупателя в России ключевым становится не только сам прайс от производителя, но и валютный курс.

Сейчас юань слабеет по отношению к рублю, и при сохранении этой тенденции рост цен в юанях может быть частично или даже полностью компенсирован на рублевом уровне, пояснил Коган.

«Поэтому говорить о том, что подорожание неизбежно и одинаково ударит по всем моделям уже в феврале, было бы упрощением. Скорее, речь идет о пересмотре условий на стороне производителей и о повышении базовой стоимости в Китае», — добавил он.

Как это отразится на ценниках в российских магазинах, будет зависеть от курса валют, сроков поставок и того, насколько быстро новые прайсы дойдут до конечного рынка. Ситуация может казаться напряженной, но не катастрофичной. Многое еще может быть сглажено макроэкономикой, а не только решениями самих брендов, — резюмировал собеседник NEWS.ru.

