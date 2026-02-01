Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 11:30

Сразу три мощные вспышки зафиксировали на Солнце 1 февраля

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сразу три вспышки зафиксировали на Солнце утром воскресенья, 1 февраля, сообщили в Институте прикладной геофизики. По данным исследователей, все они были предпоследнего класса мощности. При этом самая продолжительная, третья вспышка, длилась почти 30 минут, передает ТАСС.

В 07:20 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N11E45) зарегистрирована вспышка M1.9 продолжительностью 27 минут, — говорится в сообщении.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что исходящий от корональной дыры на Солнце поток солнечного ветра достиг Земли. Специалисты не исключили ухудшения геомагнитной обстановки. Параметры плазмы они сочли благоприятными для появления полярных сияний. Но вероятность их визуального наблюдения на широте Москвы и южнее практически исключена.

До этого младший научный сотрудник отдела астрофизики и физики космической плазмы Института прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде Николай Емельянов заверил, что геомагнитный шторм не представляет опасности для населения Земли. Значения шторма относятся к классу G4, где G5 является максимальным уровнем.

солнце
космос
вспышки
физики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская армия освободила два села под Харьковом и в ДНР
Песков раскрыл истинные причины отношения Европы к СССР и Победе
Военэксперт ответил, будет ли Евросоюз саботировать мир на Украине
В Кремле раскритиковали европейскую элиту
«Страшное проклятие случилось»: Песков сравнил лидеров ЕС с манкуртами
«Безответственные популисты»: Песков дал резкую оценку европейским политикам
В Кремле заявили о возобладавшей в Польше ненависти ко всему русскому
Илон Маск заявил о мерах против использования Starlink в России
Власти Камбоджи задержали иностранцев в мошенническом колл-центре
Живущий в Израиле Слепаков обзавелся финансовой подушкой в России
Водитель потушил горящий автобус голыми руками во Владивостоке
Раскрыты страшные последствия пожара на базе отдыха в Хакасии
«Сыграло злую шутку»: в России заметили, как ООН «перекорежило» от Запада
Россиянам раскрыли, как сохранить деньги от списаний ФССП
Почему не работает WhatsApp 1 февраля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Ирландию осадили в CAS за попытку отобрать олимпийскую квоту у Олесик
Стало известно о возможной отмене переговоров РФ и Украины в ОАЭ 1 февраля
«Россия — это решение»: в США назвали способ спасти Европу
Прокуратура взялась за шокирующее избиение девочки в школе Магадана
В Турции перевернулся автобус с пассажирами
Дальше
Самое популярное
Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Не месить — смешать и вылить на противень: пицца на жидком тесте — элементарный рецепт
Общество

Не месить — смешать и вылить на противень: пицца на жидком тесте — элементарный рецепт

Классический плов из говядины — готовим в казане на плите
Семья и жизнь

Классический плов из говядины — готовим в казане на плите

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.