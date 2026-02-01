Сразу три мощные вспышки зафиксировали на Солнце 1 февраля

Сразу три вспышки зафиксировали на Солнце утром воскресенья, 1 февраля, сообщили в Институте прикладной геофизики. По данным исследователей, все они были предпоследнего класса мощности. При этом самая продолжительная, третья вспышка, длилась почти 30 минут, передает ТАСС.

В 07:20 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N11E45) зарегистрирована вспышка M1.9 продолжительностью 27 минут, — говорится в сообщении.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что исходящий от корональной дыры на Солнце поток солнечного ветра достиг Земли. Специалисты не исключили ухудшения геомагнитной обстановки. Параметры плазмы они сочли благоприятными для появления полярных сияний. Но вероятность их визуального наблюдения на широте Москвы и южнее практически исключена.

До этого младший научный сотрудник отдела астрофизики и физики космической плазмы Института прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде Николай Емельянов заверил, что геомагнитный шторм не представляет опасности для населения Земли. Значения шторма относятся к классу G4, где G5 является максимальным уровнем.