Астрономы предупредили о возможных магнитных бурях на Земле ИКИ РАН: поток быстрого солнечного ветра от корональной дыры достиг Земли

Исходящий от корональной дыры на Солнце поток солнечного ветра достиг Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. В настоящее время геомагнитная обстановка остается спокойной, однако специалисты не исключают ее ухудшения.

Резких ударов не было (скорость растет довольно плавно), поэтому геомагнитные индексы пока держатся в зеленой зоне, но в ближайшее время почти наверняка пожелтеют. Вероятны слабые бури, — говорится в сообщении.

Параметры плазмы специалисты сочли благоприятными для появления полярных сияний. Но вероятность их визуального наблюдения на широте Москвы и южнее практически исключена.

Ранее сообщалось, что жители Саратова стали свидетелями редкого атмосферного явления — эффекта гало с двумя ложными солнцами. Такой эффект возникает из-за преломления и отражения солнечных лучей ледяными кристаллами в перистых облаках.

До этого сообщалось, что из-за сильных морозов жители российских регионов, включая Сахалин, Курскую и Тюменскую области, также наблюдали необычное оптическое явление. Отмечается, что паргелий особенно заметен, когда Солнце находится невысоко над горизонтом.