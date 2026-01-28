Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 17:48

Астрономы предупредили о возможных магнитных бурях на Земле

ИКИ РАН: поток быстрого солнечного ветра от корональной дыры достиг Земли

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Исходящий от корональной дыры на Солнце поток солнечного ветра достиг Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. В настоящее время геомагнитная обстановка остается спокойной, однако специалисты не исключают ее ухудшения.

Резких ударов не было (скорость растет довольно плавно), поэтому геомагнитные индексы пока держатся в зеленой зоне, но в ближайшее время почти наверняка пожелтеют. Вероятны слабые бури, — говорится в сообщении.

Параметры плазмы специалисты сочли благоприятными для появления полярных сияний. Но вероятность их визуального наблюдения на широте Москвы и южнее практически исключена.

Ранее сообщалось, что жители Саратова стали свидетелями редкого атмосферного явления — эффекта гало с двумя ложными солнцами. Такой эффект возникает из-за преломления и отражения солнечных лучей ледяными кристаллами в перистых облаках.

До этого сообщалось, что из-за сильных морозов жители российских регионов, включая Сахалин, Курскую и Тюменскую области, также наблюдали необычное оптическое явление. Отмечается, что паргелий особенно заметен, когда Солнце находится невысоко над горизонтом.

магнитные бури
солнце
РАН
астрономы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Польше собираются лишить пособия ряд украинских беженцев
Ушел из жизни легендарный режиссер-документалист
Забудьте о другом ужине: венгерское жаркое из печени — сочно, пряно и сытно
«По сути дела, убивают ребенка»: школьницу травят из-за смерти отца на СВО?
Экономист Сакс объяснил, на что готов Зеленский ради своего эго
В Куршевеле сгорел бутик Rendez-Vous, где проходил скандальный корпоратив
Россиянину после ДТП со снегоходом «собрали» лицо
Расстройство Трампа. США замахнулись на Исландию: что грозит РФ
Появились кадры оползня превратившего грузовик и бульдозер в груду металла
В Подмосковье введут новые правила для мобильных торговых точек
На Украине раскрыли, каких необычных специалистов начал привлекать Ермак
Юрист ответил, можно ли заставлять сотрудников убирать снег
Большинство зданий в Сицилии находятся на грани обрушения
В эфире «радио Судного дня» прозвучало новое таинственное сообщение
Автоэксперт перечислил риски праворульных машин
Александра Олейникова проводили в последний путь
В Сеть попали кадры последних секунд жизни украинского летчика
Астрономы предупредили о возможных магнитных бурях на Земле
В Госдуме резко высказались о травле дочери погибшего бойца СВО из Ростова
Пробки в Москве почти достигли максимума
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.