В Турции перевернулся автобус с пассажирами

Пассажирский автобус перевернулся в турецкой Анталье, сообщает телеканал TRT. Отмечается, что около 30 человек пострадали. Есть погибшие.

Пассажирский автобус, следовавший из Текирдага в Анталью, по предварительным данным, около 10:30 утра перевернулся на трассе Анталья — Испарта и скатился в кювет. Сообщается о большом числе погибших и раненых, — говорится в сообщении.

По данным TRT, в момент аварии люди оказались зажаты внутри автобуса и под ним. На месте происшествия работают медицинские бригады и экстренные службы.

До этого водитель легковой машины погиб при столкновении с автобусом на трассе Шадринск — Ялуторовск в Тюменской области. Мужчина выехал на встречную полосу. В салоне автобуса находились водитель и один пассажир, они не пострадали.

Ранее в Приморском крае задержали 38-летнего водителя грузового автомобиля после ДТП с автобусом, в результате которого погибли три человека (водитель автобуса и двое пассажиров). Следствие установило, что водитель грузового автомобиля при повороте направо не справился с управлением. В результате прицеп фуры вынесло на встречку.