01 февраля 2026 в 12:38

Песков раскрыл истинные причины отношения Европы к СССР и Победе

Песков: двойные стандарты ЕС влияют на восприятие роли СССР во Второй мировой

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
Необратимое формирование в Европе двойных стандартов в отношении демократических ценностей привело к отрицанию роли Советского Союза в победе во Второй мировой войне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он обратил внимание на подобные подходы в области глобализации.

Были совершенно необратимые процессы, которые происходили в самой Европе. Это двойные стандарты в отношении демократии, двойные стандарты в отношении глобализации, двойные стандарты в отношении этого подхода к сосуществованию наций, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что нынешнее состояние отношений между США и Европой является следствием лицемерия, доминировавшего в европейской политике долгие годы. Он также подчеркнул, что мир продолжает трансформироваться, хотя изменения и так достигли «драматического» уровня.

Кроме того, пресс-секретарь президента России заявил, что современное руководство Европы не готово давать ответы на актуальные мировые проблемы. По его словам, в Евросоюзе не способны даже осознать существование этих вызовов.

