В Кремле заявили о возобладавшей в Польше ненависти ко всему русскому Песков: Польша отказалась от совместных оценок истории из-за русофобии

Россия пыталась найти с Польшей общие оценки причин и истории Второй мировой войны, но в Варшаве возобладала ненависть ко всему русскому, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление польского президента о причастности СССР к развязыванию войны, передает РИА Новости.

Тогда была действительно предпринята попытка как-то наше понимание истории привести к единому знаменателю. Не получилось. Ненависть ко всему русскому взяла верх у членов польского руководства. И по-прежнему сейчас эти русофобские чувства доминируют, — сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что для этого даже создавалась совместная группа по историческим вопросам, занимавшаяся, в том числе, изучением катынской трагедии. Однако, как подчеркнул Песков, собственная трактовка истории польским руководством сделала диалог невозможным.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова осудила слова президента Польши Кароля Навроцкого о виновности СССР в холокосте, назвав их глумлением над памятью жертв. Она подчеркнула, что это также оскверняет подвиг советских солдат.