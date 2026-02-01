Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 12:56

В Кремле раскрыли место Польши в «обозе русофобов»

Песков: прибалты и поляки заняли первые ряды в обозе русофобов

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
Польша и страны Прибалтики заняли первые ряды в «обозе русофобов», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, ненависть ко всему русскому взяла верх у членов польского руководства.

И по-прежнему сейчас эти русофобские чувства доминируют. А так в целом в обозе русофобов, наверное, прибалты и поляки, они занимают в шеренгах первые ряды. Ну и отсюда, собственно, все производные, — подчеркнул Песков.

Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что диалог России и ЕС может возобновиться после завершения активной фазы СВО и достижения устойчивого перемирия. Он отметил, что в 2027 году истекает срок полномочий главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, после чего будет выработан новый курс, а ключевую роль в восстановлении отношений сыграют Германия, Франция и возможные политические изменения в этих странах.

При этом глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что публичные призывы Запада нанести России стратегическое поражение на поле боя приутихли, но наиболее русофобские круги в Европе продолжают эту линию. По его словам, Запад по-прежнему использует санкции, политическое давление и кибератаки.

