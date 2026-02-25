«Стреляют друг в друга»: в США увидели первый признак распада Украины

Процесс распада государства уже начался на западе Украины, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала Deep Dive. По его словам, жители западных областей Украины начинают бороться с теми, кто их мобилизовал, дело дошло до стрельбы и взрывов.

Там раздаются взрывы, они стреляют друг в друга. Как только боевые действия прекратятся, Украины не будет как государства, — сказал аналитик.

Ранее постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский предположил, что корень проблем сегодняшней Украины лежит во вмешательстве стран Запада во внутриполитические события в этой стране. Он уверен, что это запустило необратимые процессы, свидетелями которых сегодня все и являются.

Тем временем глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев отметил, что республику ждет финансовая катастрофа. По мнению парламентария, в апреле Киев не сможет покрыть расходы бюджета.

Недавно спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал следующий раунд переговоров по Украине в ближайшие 10 дней. Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров после женевской встречи может приехать во Флориду, добавил он.