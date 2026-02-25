Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 05:24

«Стреляют друг в друга»: в США увидели первый признак распада Украины

Аналитик Мартьянов: на западе Украины запущен процесс распада государства

ВСУ ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Процесс распада государства уже начался на западе Украины, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала Deep Dive. По его словам, жители западных областей Украины начинают бороться с теми, кто их мобилизовал, дело дошло до стрельбы и взрывов.

Там раздаются взрывы, они стреляют друг в друга. Как только боевые действия прекратятся, Украины не будет как государства, — сказал аналитик.

Ранее постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский предположил, что корень проблем сегодняшней Украины лежит во вмешательстве стран Запада во внутриполитические события в этой стране. Он уверен, что это запустило необратимые процессы, свидетелями которых сегодня все и являются.

Тем временем глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев отметил, что республику ждет финансовая катастрофа. По мнению парламентария, в апреле Киев не сможет покрыть расходы бюджета.

Недавно спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал следующий раунд переговоров по Украине в ближайшие 10 дней. Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров после женевской встречи может приехать во Флориду, добавил он.

Украина
государства
жители
стрельба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы неочевидные последствия введения ГОСТа для отделки квартир
В Черниговской области удар БПЛА повредил газовую инфраструктуру
«Абьюзер» может попасть в словари русского языка
Садоводам рассказали, какие культуры надо сеять на рассаду в конце февраля
«Стреляют друг в друга»: в США увидели первый признак распада Украины
Стали известны предпочтения россиян по выбору загородного дома
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 февраля
Мошенники придумали новую схему с приставами и ложными штрафами
В США могут обязать банки собирать данные о гражданах
Уиткофф оценил российскую сторону на переговорах по Украине
«Дружба» закончилась: Киев разозлил соседей и остался без света и топлива
Литва передаст Украине 30 ракет
Уменьшение груди, новый имидж, смерть экс-жениха: как живет Алена Водонаева
В ГД захотели расширить льготы на оплату ЖКУ для ряда граждан
Экс-премьер рассказал, кто из релокантов сможет вернуться в Россию
Дмитриев отреагировал на заголовок NYT, оправдывающий педофилию
В России могут изменить срок локализации такси
Социальные пенсии в России вырастут с апреля
Ланьков объяснил, почему его задержали в Риге
Военэксперт ответил, сколько могут продлиться бои за Славянск и Краматорск
Дальше
Самое популярное
Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.